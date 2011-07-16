90 درصد از حرفه ای ترین مجرمان در اصفهان در کمترین زمان دستگیر شدند

سرهنگ حسین حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز جرم شناسان به این نتیجه رسیده اند که باید جرم را قبل از وقوع پیش بینی کرد، اظهار داشت: مردم باید همانطور که قبل از آمدن سیل و زلزله نسبت به ایمن سازی منازل و اماکن خود اقدام می کنند، وقوع سرقت ها را هم پیش بینی کنند.

وی افزود: برای جلوگیری از آن منازل، مغازه ها و خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی مجهز کرده و نواقص را برطرف کرده و راه های ورودی برای سارقان را ببندند و با رعایت این گونه مسایل فرصت ارتکاب جرم را از مجرمان بگیرند.

رئیس پلیس آگاهی استان با تشریح بر نقش مردم در پیشگیری از جرم تصریح کرد: مردم نقش بالایی در پیشگیری از جرم دارند و چنانچه سطح مهارت های ویژه آنان ارتقا یابد می توانند کمک بزرگی به پلیس در برقراری امنیت کنند.

وی در ادامه اضافه کرد: پلیس اصفهان در نظر دارد تا طرح جامع پیشگیری از جرم را از اول پاییز در سطح استان اجرا کند که امید است با اجرای این طرح قابلیت های مردم فهیم و با فرهنگ اصفهان در این زمینه افزایش یابد.

حسین زاده همچنین به دستگیری سارقان چهارمغازه در چهارباغ اشاره و در تشریح بازسازی صحنه سرقت بیان داشت: پلیس همواره سه فاکتور مهم سرعت عمل، قاطعیت و دقت در اجرای ماموریت را شعار خود قرار داده و با تکیه بر همین شعار توانسته تا طی مدت دوسال اخیر 90 درصد از حرفه ای ترین مجرمان را با کمترین زمان ممکن دستگیر و تحویل مراجع قضایی نماید.

وی اضافه کرد: سارقی که در 31 خرداد ماه سال جاری به چهار مغازه چهارباغ اصفهان دست برد زد از هوش بالایی برخوردار و توانسته بود با زیر نظر گرفتن تمامی جوانب در ساعات پایانی شب از طریق بالکن وارد یک مغازه خوشنویسی شده و با ایجاد سوراخ در دیوار بین مغازه ها وارد سه مغازه لباس فروشی وموبایل فروشی شود.

رئیس پلیس آگاهی استان به سرقت از این مغازه ها اشاره کرد و گفت: مبالغی وجه نقد با شکستن گاو صندوق یکی از مغازه ها و همچنین تعدادی تلفن همراه از مغازه موبایل فروشی را سرقت کند.

وی با بیان اینکه وقوع این سرقت، آن هم در محدوده چهارباغ اصفهان باعث ایجاد نگرانی در بین کسبه محل و مقامات امنیتی و سیاسی استان شد، یادآور شد: هرچند که مجرم این پرونده از مهارت خاصی در ارتکاب عمل مجرمانه بهره می برد اما به لطف خدا و همت ماموران پایگاه جنوب و غرب پلیس آگاهی استان تنها ظرف 20 روز پس از وقوع جرم شناسایی و دستگیر شد.

حسین زاده در خصوص چگونگی موفقیت در این عملیات بیان داشت: توانمندی بالای کارکنان پلیس آگاهی، انگیزه بسیار زیاد آنها برای برقراری امنیت، همکاری نزدیک مردم و استفاده از شیوه و شگردهای خاص از عواملی بود که ما را با موفقیت در این پرونده روبرو کرد.