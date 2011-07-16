ستاد دیه جنوب کرمان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در حاشیه جلسه هماهنگی ستاد دیه استان کرمان با حضور فرمانداران، دادستانها، روسای دادگستری و قضات شهرستانهای جنوب و جنوب شرق استان کرمان در جیرفت برگزار شد گفت: راه اندازی ستاد دیه مستقل در جنوب استان کرمان در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

وی افزود: با راه اندازی این ستاد تمام امور مربوط به زندانیان جرائم غیر عمد به ستاد جنوب استان واگذار می شود تا زمینه آزادی زندانیان را با مشارکت خیرین و اعضای ستاد دیه فراهم کنند.

حجت الاسلام توکلی گفت: تنها مجموعه ای که دستگاه اجرائی و قضائی فعالیت مشترک دارند ستاد دیه است که می طلبد مردم و خیرین با همکاری بیشتر مسئولین را در انجام خدمات مناسب برای آزادی زندانیان آبرومند فراهم کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه اطلاعات حقوقی و قضائی مردم نسبت به حق خودشان بسیار ناچیز است از رسانه ها خواست در این زمینه اطلاع رسانی بهتری داشته باشند.

