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۲۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۴

توکلی:

ستاد دیه جنوب کرمان راه اندازی می شود

ستاد دیه جنوب کرمان راه اندازی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری کرمان از تشکیل ستاد دیه جنوب کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در حاشیه جلسه هماهنگی ستاد دیه استان کرمان با حضور فرمانداران، دادستانها، روسای دادگستری و قضات شهرستانهای جنوب و جنوب شرق استان کرمان در جیرفت برگزار شد گفت: راه اندازی ستاد دیه مستقل در جنوب استان کرمان در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

وی افزود: با راه اندازی این ستاد تمام امور مربوط به زندانیان جرائم غیر عمد به ستاد جنوب استان واگذار می شود تا زمینه آزادی زندانیان را با مشارکت خیرین و اعضای ستاد دیه فراهم کنند.

حجت الاسلام توکلی گفت: تنها مجموعه ای که دستگاه اجرائی و قضائی فعالیت مشترک دارند ستاد دیه است که می طلبد مردم و خیرین با همکاری بیشتر مسئولین را در انجام خدمات مناسب برای آزادی زندانیان آبرومند فراهم کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه اطلاعات حقوقی و قضائی مردم نسبت به حق خودشان بسیار ناچیز است از رسانه ها خواست در این زمینه اطلاع رسانی بهتری داشته باشند.
 

کد مطلب 1360478

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