اعزام کاراته کای قمی به مسابقات قهرمانی آسیا

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات کاراته قهرمانی مردان آسیا از روز سی ام تیرماه با رقابت کاراته های رده های سنی نوجوانان و جوانان آغاز می شود و بلافاصله بعد از این مسابقات تیم بزرگسالان کشورمان برابر حریفان به روی تاتامی می رود.



وی افزود: در حالیکه تنها ملی پوش قمی عضو تیم ملی کاراته رده سنی بزرگسالان کشورمان در پیکارهای قهرمانی کاراته آسیا امیر مهدی زاده است، این کاراته کای ارزنده و توانمند در وزن منهای 60 کیلوگرم بخت خود را برای کسب مدال های طلا، نقره و برنز می آزماید.



رئیس هیئت کاراته استان قم ابراز داشت: مهدیزاده از دو سه سال گذشته که در رقابت های قهرمانی کشور با کسب عنوان نخست پیکارهای کشوری و انتخابی تیم ملی توانمندی خود را نشان داد، در حال حاضر یکی از امیدهای کسب مدال برای کشورمان محسوب می شود.



وی اظهار داشت: مرحله پایانی تمرینات آماده سازی تیم ملی کاراته رده سنی بزرگسالان کشورمان در حال حاضر در مجموعه ورزشی آزادی تهران در حال برگزاری است و مهدیزاده نیز با شرایط بسیار خوب و آرمانی آماده کسب موفقیت در مسابقات قهرمانی آُسیا است.



عابدی ابراز داشت: ملی پوشان کاراته کشورمان تمرینات خود را تا روز یکشنبه بیست و ششم تیرماه ادامه می‌دهند و روز دوشنبه بیست و هفتم تیر‌ماه همراه با سایر اعضای تیم های ملی بانوان و نوجوانان و جوانان راهی مسابقات قهرمانی آسیا می شوند.



وی اضافه کرد: مسابقات کاراته قهرمانی آسیا با شرکت برترین های کاراته قاره کهن در اوزان مختلف در شهر گوانگجو چین برگزار می شود و تیم ملی کشورمان در تلاش برای دفاع از عناوین پرافتخار خود در سال های اخیر برابر حریفان صف آرایی خواهد کرد.



رئیس هیئت کاراته استان قم با اشاره به توانمندی های امیر مهدیزاده کاراته کای وزن منهای 60 کیلوگرم تیم ملی کشورمان، تصریح کرد: مهدی زاده کاراته کای توانمندی است که پیش از این نماینده کشورمان در رویداد مهم بازی های آسیایی گوانگجو 2010 بود و به خوبی با شرایط این شهر و کشور چین و رقابت در این کشور آشنا است.



وی افزود: مهدیزاده در پیکارهای کاراته بین المللی ترکیه، مسابقات بین المللی اتریش و چندین رویداد بین المللی و برون مرزی دیگر از چهره های موفق کاراته کشورمان بوده است و در حال حاضر نیز نفر نخست وزن منهای 60 کیلوگرم به شمار می رود.



عابدی یادآور شد: در پیکارهای کاراته بازی های آسیایی 2010 گوانگجو چین در سال گذشته مهدیزاده تا آستانه کسب مدال پیش رفت اما متاسفانه ناداوری در آن مسابقات مانع کامیابی این کاراته کای ارزنده در کسب مدال شد.