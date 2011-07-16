عرضه 180 تن یخ بهداشتی به زائران نیمه شعبان در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن صبوری با اشاره به اقدامات شهرداری قم در استقبال از زائران نیمه شعبان اظهار داشت: شهرداری قم از دو ماه گذشته تلاش خود را به منظور خدمت‌رسانی به زائران آغاز کرده است تا زائرانی که در مسجد حاضر می شوند از خدمات مختلف در حوزه‌های متنوع بهره‌مند شوند.



وی با اشاره به تهیه و عرضه 180 تن یخ بهداشتی در مسجد جمکران یادآور شد: 150 هزار بطری آب معدنی خنک در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.



دبیر کمیته خدمات شهری اعیاد شعبانیه افزود: روز جمعه کانتینرهای ویژه آب و یخ ار محل نگهداری آن به سمت مسجد جمکران حرکت کرده و در مکان‌های مناسب مستقر شده است.



وی ادامه داد: آماده سازی پارکسوار و پارکینگ‌ها در اطراف رینگ مسجد جمکران پیش بینی شده است و خودروهای زائران و کاروان‌ها به این پارکسوارها اعزام می‌شوند.



صبوری با بیان اینکه 130 هکتار پارکسوار و پارکینگ پیش بینی شده است، ابراز داشت: پارکسوارهای یاوران مهدی(عج)، امامزاده غریب، حرم جمکران، خضر نبی، شمالی، جنوبی، انسجام و پارکینگ‌های خروجی جاده کاشان و... در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.



دبیر کمیته خدمات شهری اعیاد شعبانیه تصریح کرد: در کنار اقدامات گسترده زیربنایی و استقرار ماشین آلات سنگین و سبک، بحث مازوت پاشی به منظور جلوگیری از گرد و غبار در پارکسوارها انجام شده است.



صبوری افزود: ستادهای اطلاع‌رسانی شامل بخش‌های مختلف از جمله بخش گمشدگان، خبری، هماهنگی اورژانس، نیروی انتظامی، نمازخانه، استراحتگاه موقت و سرویس‌های بهداشتی است.



دبیر کمیته خدمات شهری اعیاد شعبانیه با اشاره به افزایش دو برابری سرویس‌های بهداشتی در اطراف رینگ مسجد جمکران نسبت به سال گذشته گفت: امسال 375 چشمه سرویس بهداشتی سیار در پارکسوارها مورد استفاده قرار گرفت.



وی تصریح کرد: به منظور رفاه زائران در تامین مایحتاج اولیه در هر پارکسوار و پارکینگ و رینگ مسجد جمکران غرفه‌هایی پیش بینی شده است.



صبوری با اشاره به استقرار 40 غرفه در اطراف مسجد جمکران اذعان داشت: توزیع آب معدنی خنک و یخ بهداشتی در قالب‌های بسته بندی و مایحتاج مورد نیاز زائران در این غرفه‌ها صورت خواهد گرفت.



دبیر کمیته خدمات شهری اعیاد شعبانیه تصریح کرد: سازمان آتشنشانی شهر قم به منظور ایجاد امنیت زائران، منطقه جمکران را به چهار بخش عملیاتی تقسیم بندی کرده است و با استقرار خودرو و موتور آتشنشان در بین زائران تردد می‌کنند تا در صورت بروز مشکل نسبت به رفع آن اقدام کنند.