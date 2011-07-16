دشمن واقعی وحدت ملی پاکستان، آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر شنبه در دیدار آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و هیئت همراه با اشاره به مشترکات دینی، تاریخی و فرهنگی دو کشور، ملت پاکستان را ملتی بزرگ و دارای سابقه مبارزه طولانی و عمیق خواندند و تأکید کردند: مردم پاکستان، ملتی معتقد به اسلام هستند و هرگونه پیشرفت و موفقیت پاکستان، مایه خرسندی جمهوری اسلامی ایران است.



ایشان افزودند: در مبارزات طولانی مردم پاکستان، شخصیت هایی همچون محمدعلی جناح و اقبال لاهوری درخشیدند و ویژگی بارز این مبارزات، تمسک مردم پاکستان به اسلام بود.



رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: تنها راه نجات مردم پاکستان از مشکلات و رنج های کنونی نیز ادامه تمسک به اسلام و معارف اسلامی است.



حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تهدید آشکار وحدت ملی و ارضی پاکستان از جانب برخی دشمنان، تأکید کردند: دشمن واقعی مردم پاکستان و وحدت ملی این کشور، غربی ها و در رأس آن آمریکا هستند.



ایشان اظهار امیدواری کردند: خداوند متعال هرچه زودتر شر دشمنان ملت پاکستان را از این کشور کوتاه کند.



در این دیدار که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور نیز حضور داشت، آقای آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان با اظهار خرسندی فراوان از دیدار مجدد با رهبر انقلاب اسلامی به فاصله کوتاهی از دیدار قبلی گفت: اعتقاد به خداوند و تمسک به اسلام زمینه ساز پیشرفت انسان و رهایی او از مشکلات خواهد بود.



وی با اشاره به مبارزات ملت ایران و ایستادگی آنها در مقابل فشارها، خاطرنشان کرد: کشور و ملت ایران الگویی برای ایستادگی و حرکت در مسیر پیشرفت است.



رئیس جمهور پاکستان بر ادامه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران و نیز استمرار روابط دو جانبه و همکاری های منطقه ای تأکید کرد.