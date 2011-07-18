قدردانی استاندار از بهزیستی البرز برای ایجاد اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی ظهر دوشنبه در بازدید از مراکز توانبخشی تحت پوشش بهزیستی استان البرز در آغازین روز هفته بهزیستی گفت:افزایش سرانه به مراکز توانبخشی با توجه به سختی کار موجود در این حیطه افزایش عشق به خدمت را به این قشر افزایش خواهد داد.

وی گفت:ارایه خدمت به چهار هزار نفر از معلولین در 50 مرکز توانبخشی استان البرز کاری بسیار سخت وطاقت فرسا ست.



وی در ادامه افزود: مراکزی که به صورت خصوصی و نیمه خصوصی اداره میشوند هرچند که به ازاء هرنفر 145 هزارتومان دریافتی برای امور مددجویان به آن ها اختصاص می یابد اما در بخشی که نیاز به کمک خانواده های این مددجویان است و پرداختی صورت نمی پذیرد چرا که یا ازطریق خانواده ها رها شده اندیا توان مالی برای پرداخت ندارند و این یکی از مشکلات موجود است.



استاندار البرزدر ادامه از بهزیستی در ایجاد 207 شغل طی چهار ماهه اخیروکسب رتبه سوم کشوری تشکر کرد وافزود:باتوجه به اختصاص بودجه قابل توجه به بهزیستی امید است از مسایل ومشکلات این حوزه روز به روز کاسته شود .



وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر سهم سه درصدی استخدام در ادارات برای معلولین گفت: در صورت استخدام در ادارات حتما به معلولین نگاه ویژهای خواهیم داشت.



وی در خاتمه قول مساعدت و یاری به این مراکز را مطرح کرد وافزود با هم اندیشی ونشست های مرتبط با سرپرست بهزیستی البرز حتما به این امر جامه عمل خواهند پوشاند.