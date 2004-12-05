اشياء تاريخي - مذهبي ايران زمين در موزه لوور پاريس

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، يكي از اشيايي ايراني كه در موزه لوور نگهداري مي شود ، پلاكي فلزي و مشبك است كه جمله " بسم الله الرحمن الرحيم "( بنان خداوند بخشنده مهربان) بر روي آن نقش بسته است .

اين لوح كه به دوران صفويه تعلق دارد در كنار ديگر اشياء ارزشمند و تاريخي و اسلامي نگهداري و در معرض نمايش قرار دارد .

تخيمن زده شده كه اين قطعه احتمالا به دوران صفويه و يا قاجار تعلق دارد و ظاهرا قطعه فلزي فوق و قطعاتي مشابه آن ، براي تزئين درب هاي چوبي مورد استفاده قرار مي گرفته است .

اين قطعه فلزي از سال 1989 در موزه لوور فرانسه قرار دارد .

بنا بر اعلام سايت هاي اينترنتي ، دو سال پيش ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه تصميم گرفت بخش جديدي به نام بخش هنرهاي اسلامي در موزه لوور پاريس به وجود آورد تا در آن آثاري را كه مي ‌توان هنر دوران اسلام ناميد و اكنون در تالارهاي مختلف در معرض ديد علاقه مندان قرار دارد ، به اضافه آثار هنري و اشياء تزئيني ديگري از اين قبيل را كه در مخازن موزه نگهداري مي‌شوند، در يك مكان مستقل به نمايش بگذارند.



مهر سربي با نقش عقرب وستاره كه به خط كوفي منقش شده است

متعلق به ايران ( دوران سلجوقي)در موزه لوور

سابقه اين امر به اوايل قرن بيستم برمي ‌گردد كه يك مجموعه مهم از شاهكارهاي هنر اسلامي و ايراني در موزه لوور جمع آوري شده بود. اما تنها دو تالار به آنها اختصاص داده بودند.



بعد از جنگ جهاني دوم، هنر اسلامي در بخش خاورميانه باستاني موزه لوور جا گرفت، و از سال 1993 ده تالار كوچك به هنرهاي اسلامي اختصاص داده شد و در اين تالارها حدود هزار و دويست اثر اسلامي و ايراني جا گرفتند.

پيش بيني شده ساختماني در چهار طبقه احداث شود كه سه طبقه آن با مساحتي حدود چهار هزار متر مربع ، به طور مستقل به نمايش بيش از سه هزار اثر هنري دوران اسلامي اختصاص داده خواهد شد.



اين موزه مجموعه‌اي خواهد بود از آثار اسپانياي اسلامي، مصر، تركيه، ايران كه گفته مي شود شايد ايران مهم ترين جايگاه را در اين مجموعه داشته باشد.



بر اساس پيش بيني ها اين بخش تا سال 2009 تكميل و افتتاح مي‌شود.





