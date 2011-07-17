گل واژه های انتظار شکفت/ گلستان رنگ عید گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دیشب مردم دیار دارلمومنین برای تعجیل در فرجت تا صبح به احیای شب نیمه شعبان پرداختند تا که بیایی زیرا که دل بی تو دلگیر است.

نیمه شعبان، عید منتظران وراثت زمین براى مستضعفان و شکست سلطه هاى جبّاران است. نیمه شعبان، افروختن چراغ شوق در دل شیعیان و امید بخشیدن به محرومان است.



بهانه آفرینش! ای موعود ! درآستانه بهاری دیگر از میلادت ایستاده ایم؛ بهاری که بی حضور تو، سال هاست هم نشین خزان است. در فراق تو، گل ها اندیشه شکفتن را از یاد برده اند و رودها، حیران در بستر زمین به دنبال ردّ پایی از تو سرگردان اند، چشمه ها در انتظار تو می جوشند و دریاها در فراق تو می خروشند.



زمین سال هاست در انتظار گام های تو خیره مانده و درختان هزار سال است در قنوت دست هایشان تو را می طلبند. ای ناگشوده ترین راز! دشت را بنگر و شقایق های داغدار را که یکصدا تو را می خوانند.



آفتاب، هر سپیده دم، به شوق دیدار تو طلوع می کند و در حسرت دیدار تو، در دل آسمان می سوزد. بگو، آفتاب جمالت کی و از کدامین سو می تابد و دستان بهارآورت در کدام فصل گل می دهند.



ای آخرین منجی! بگو قلب هامان کی به اجابت می رسند، چشم هامان چه وقت با اشک شوق چراغانی می شوند و گوش هامان چه هنگام با طنین آسمانی صدایت آشنا می گردند.





بیا تا دلهامان دوباره عاطفه را تجربه کنند و پرواز را بیاموزند. بیا تا روزگارمان یکسره آفتابی شود.

مهدی جان! تو در اوج حضور ایستاده ای و غیبت ما را می نگری و بر غفلت ما می گریی، ما به انتظارت می نشینیم تا از انتهای جاده خلوص بیایی و برایمان هدیه ای از گلشن رضوان بیاوری و از خداوند می خواهیم که ظهورت را نزدیک فرماید و پرده های ظلمت را از دیدگان ما بزداید تا جمال دلربایت را ببینیم.

سپیده دم روز پانزدهم شعبان سال 255 ه.ق می دمد. عطری آسمانی در فضا می پیچد. نرجس در هاله ای از نور بوده و حکیمه (عمه امام حسن عسکری(ع)) بیقرار سوره قدر را زیر لب زمزمه می کند.



آری! صبح صادق می دمد و بوی بهشت فضای خانه امام حسن عسکری(ع) را عطرآگین می کند، زمین از آمد و شد فرشتگان آسمانی غرق نور است.



آن روز آفتاب بیقرارتر از هر روز طلوع می کند تا چشمش به جمال فرزند منوّر امام حسن عسکری(ع) روشن شود. آفتاب نیمه شعبان می دمد و با دمیدنش، مژده طلوع آفتابی حقیقی را برای تمامی مردمان به ارمغان می آورد و خداوند با قدرت بی پایان خویش، ولادت حضرت مهدی (عج) را از دشمنان مخفی نمود و تا به امروز، ایشان را مشمول حمایات خود قرار داده تا حکومت عدل جظهانی به دست حضرتش برقرار شود. ان شاءالله...

مناطق مختلف گلستان در شب و روز میلاد منجی عالم بشریت غرق در نور و سرور است و آئین های جشن و شادی در سراسر استان برپاست.

90 ویژه برنامه در نیمه شعبان درمناطق مختلف گلستان برپاست و برای اولین بار شنبه شنب مراسم احیای شب نیمه شعبان نیز در گرگان برگزار شد.