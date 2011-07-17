عوامل شخصیتی نقش مهمی در گرایش افراد به مواد مخدر دارد

سرهنگ جوزی کسب بزرگی و تشخص، رفع دردهای جسمی و خستگی، کسب آرامش روانی، توانایی مصرف مواد مخدر بدون ابتلا به اعتیاد و ... را از جمله نگرش های مثبتی دانست که ممکن است فرد را به سمت و سوی مصرف مواد مخدر و اعتیاد سوق دهد.

وی با اشاره به تدوام طرح مبارزه با مواد مخدر در استان گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان ابهر روز گذشته موفق شدند یک عامل توزیع مواد مخدر را در سطح این شهرستان شناسایی کنند.

سرهنگ جوزی تصریح کرد: متهم در عملیاتی غافلگیرانه توسط ماموران دستگیری که در بازرسی از وی 150 گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف شد.