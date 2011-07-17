ایجاد صدا همراه با درد نشانه سائیدگی استخوان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا هوتکانی افزایش سن، بروز آسیب دیدگی، فقر برخی از ویتامین ها به ویژه ویتامین دی و سابقه بیماری خاص را از علل بروز آسیب دیدگی در مفاصل عنوان کرد و اظهار داشت: اگر در زمان حرکت مفاصل صدایی شبیه تق تق، خرت خرت و یا شبیه سائیده شدن دو چیز را روی هم که همراه با درد است می شنوید علامتی هشدار دهنده از سائیدگی و یا بروز آرتروز در مفصل است .

وی با اشاره به اینکه مفصل زانو بیش از مفاصل دیگر بدن در معرض آسیب قرار دارد، تأکید کرد : به طور کلی هر گاه فرد صدایی از مفاصل خود می شنود باید برای یافتن علت آن به پزشک مراجعه کند .

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: با اصلاح سبک زندگی ، کاهش فشارهای غیر طبیعی به مفاصل ،رژیم غذایی مناسب حاوی ویتامین، کلسیم و پروتئین و کاهش میزان مصرف کربوهیدرات و چربی ، تقویت عضلات نگهداری مفاصل، کاهش وزن و انجام ورزشهای مناسب از جمله ایروبیک، پیاده روی ، دو و شنا می توان از بروز و پیشرفت سائیدگی مفاصل پیشگیری کرد.



