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۲۶ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۱

ایجاد صدا همراه با درد نشانه سائیدگی استخوان است

ایجاد صدا همراه با درد نشانه سائیدگی استخوان است

ایجاد صدا همراه با درد در مفاصل، علامت هشدار دهنده سائیدگی استخوان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا هوتکانی افزایش سن، بروز آسیب دیدگی، فقر برخی از ویتامین ها به ویژه ویتامین دی و سابقه بیماری خاص را از علل بروز آسیب دیدگی در مفاصل عنوان کرد و اظهار داشت: اگر در زمان حرکت مفاصل صدایی شبیه تق تق، خرت خرت و یا شبیه سائیده شدن دو چیز را روی هم که همراه با درد است می شنوید علامتی هشدار دهنده از سائیدگی و یا بروز آرتروز در مفصل است .

وی با اشاره به اینکه مفصل زانو بیش از مفاصل دیگر بدن در معرض آسیب قرار دارد، تأکید کرد : به طور کلی هر گاه فرد صدایی از مفاصل خود می شنود باید برای یافتن علت آن به پزشک مراجعه کند .

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: با اصلاح سبک زندگی ، کاهش فشارهای غیر طبیعی به مفاصل ،رژیم غذایی مناسب حاوی ویتامین، کلسیم و پروتئین و کاهش میزان مصرف کربوهیدرات و چربی ، تقویت عضلات نگهداری مفاصل، کاهش وزن و انجام ورزشهای مناسب از جمله ایروبیک، پیاده روی ، دو و شنا می توان از بروز و پیشرفت سائیدگی مفاصل پیشگیری کرد.

 

کد مطلب 1360651

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