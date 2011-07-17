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۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۰:۰۷

مهلت ثبت نام تا 15 مردادماه/

دوره کوتاه مدت MBA در دانشگاه شهید بهشتی/ شرایط پذیرش

دوره کوتاه مدت MBA در دانشگاه شهید بهشتی/ شرایط پذیرش

یک دوره کوتاه مدت مدیریت اجرایی MBA در مرکز آموزشهای عالی آزاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود که ثبت نام در این دوره تا 15 مردادماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام دوره کوتاه مدت مدیریت اجرایی MBA در مرکز آموزش های عالی آزاد دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد که تا 15 مردادماه ادامه دارد.

شرایط عمومی پذیرش: 

داوطلبانی که متقاضی شرکت در این دوره کوتاه مدت هستند باید گواهینامه کارشناسی از موسسات آموزشی کشور و یا خارج از کشور مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت کرده باشند.

موفقیت در مصاحبه حضوری که به تجربه کاری، سوابق تحصیلی و علمی و میزان آشنایی متقاضی با زبان انگلیسی در حد امکان استفاده از متون و منابع توجه می شود، یکی دیگر از شرایط جذب در این دوره است.

همچنین آشنایی متقاضی با MBA، اهداف و انگیزه های متقاضیان از شرکت در دوره مدیریت اجرایی مورد توجه قرار می گیرد.

متقاضیان باید مبلغ 25 هزار تومان به حساب دانشگاه شهید بهشتی واریز و مدارک خود را تا 15 مردادماه ارسال کنند.
کد مطلب 1360654

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