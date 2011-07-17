به گزارش خبرگزاری مهر، آثار ارائه شده در این نمایشگاه اثر هنرمند نگارگر مسعود صالحی است که در تاریخ یاد شده میزبان علاقمندان خواهد بود. مسعود صالحی تاکنون نمایشگاه انفرادی و جمعی در داخل و خارج از کشور داشته است.

این هنرمند آثار خود را در نمایشگاههای دفاع‌مقدس، خط و تذهیب، نمایشگاه گالری بامداد خط و تذهیب، اصفهان گالری برگ، نگارخانه برگ، نگارخانه سبز و آمریکا، گالری بامداد متفرقه، انگلستان و کانادا به صورت خصوصی و موزه هنرهای معاصر، نمایشگاه سازمان حج و جشنواره امام علی (ع) برپا کرده است.

زمینه‌های تخصصی مسعود صالحی نگارگری و خوشنویسی است و تاکنون موفق به دریافت لوح دستخط امام از نمایشگاه دفاع مقدس و جایزه نفر اول نمایشگاه سازمان حج، جشنواره امام علی و نفر دوم جشنواره بنیاد شهید را به خود اختصاص داده است.

علاقمندان می‌توانند در تاریخ یاد شده از ساعت 9 تا 13 و 14 تا 18 از نمایشگاه دیدن کنند.