  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۶ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در نگارخانه عالی بر پا می‌شود

نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در نگارخانه عالی بر پا می‌شود

نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب از 27 تیر تا 12 مرداد در نگارخانه ابوالفضل عالی برپا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار ارائه شده در این نمایشگاه اثر هنرمند نگارگر مسعود صالحی است که در تاریخ یاد شده میزبان علاقمندان خواهد بود. مسعود صالحی تاکنون نمایشگاه انفرادی و جمعی در داخل و خارج از کشور داشته است.

این هنرمند آثار خود را در نمایشگاههای دفاع‌مقدس، خط و تذهیب، نمایشگاه گالری بامداد خط و تذهیب، اصفهان گالری برگ، نگارخانه برگ، نگارخانه سبز و آمریکا، گالری بامداد متفرقه، انگلستان و کانادا به صورت خصوصی و موزه هنرهای معاصر، نمایشگاه سازمان حج و جشنواره امام علی (ع) برپا کرده است.

زمینه‌های تخصصی مسعود صالحی نگارگری و خوشنویسی است و تاکنون موفق به دریافت لوح دستخط امام از نمایشگاه دفاع مقدس و جایزه نفر اول نمایشگاه سازمان حج، جشنواره امام علی و نفر دوم جشنواره بنیاد شهید را به خود اختصاص داده است.

علاقمندان می‌توانند در تاریخ یاد شده از ساعت 9 تا 13 و 14 تا 18 از نمایشگاه دیدن کنند.

کد مطلب 1360660

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها