آلایندگی خودروهای داخلی 2.5 برابر خودروهای خارجی است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی در حاشیه "یازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست" با اشاره به خودروی خارجی نمایش داده شده در این نمایشگاه که از استاندارد یورو 5 برخوردار بود، گفت: مجموع سه آلاینده مونوکسید کربن، هیدرو کربن های نسوخته و اکسیدهای نیتروژن این خودرو 17/1 گرم بر هر کیلومتر بود.

افزود: این در حالی است که مجموع آلایندهای مذکور در خودروهای نو داخلی 72/2 گرم بر هر کیلومتر یعنی بیش از 5/2 برابر این رقم است، ضمن این که آلایندگی خودروهای داخلی پس از 2 سال فعالیت افزایش پیدا می کند.

وی خاطرنشان کرد: با استقرار یک دستگاه خودروی خارجی در غرفه مشترک خود با سازمان ترافیک از نزدیک به شهروندان نشان دادیم که یک خودروی خارجی علاوه بر زیبایی ظاهری، از نظر زیست محیطی چه تفاوت های با خودروهای نو داخلی دارد.

در این ارتباط معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک نیز با تاکید بر این که در غرفه این سازمان در نمایشگاه علاوه بر نمایش فعالیت های زیست محیطی سعی کردیم به شهروندان در زمینه محیط زیست آموزش بدهیم، گفت: برای بسیاری از بازدیدکنندگان تفاوت فاحش میزان آلاینده های صدا و هوا در یک خودروی خارجی با خودروهای داخلی غیر قابل باور بود.

شهرام جباری زادگان اظهارکرد: علاوه بر این با ایجاد یک دیواره صوتی نمادین، سر و صدای موجود در محل به صورت لحظه ای اندازه گیری شده و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گرفت و شهروندان از نزدیک متوجه می شدند سر و صدا بالای خودروهای داخلی و نیز صدای گوش خراش اگزوز خودروها و موتورسیکلت ها چه آثار مخربی بر سلامت آن ها بر جای می گذارد.

وی تصریح کرد: از دیگر بخش های غرفه معاونت حمل و نقل و ترافیک، تبلیغ و ترویج دوچرخه سواری از طریق نمایش مسیرهای طراحی شده جهت توسعه دوچرخه سواری در تهران بود، ضمن این که با تعبیه یک آب نما و فضای سبز به صورت غیر مستقیم به شهروندان اعلام می کردیم در صورت استفاده از وسایل نقلیه عمومی، تحقق محیط زیست پاک و سالم دور از دسترس نیست.