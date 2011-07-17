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۲۶ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

"مرگ در می‌زند" کلید خورد

"مرگ در می‌زند" کلید خورد

تصویربرداری فیلم کوتاه "مرگ در می‌زند" به کارگردانی افشین رضایی 20 تیرماه حوالی میدان ونک آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم بر اساس نمایشنامه‌ای به همین نام از وودی آلن ساخته می‌شود، تصویربرداری این فیلم را علیرضا برازنده به شیوه فول اچ دی انجام می‌دهد. علیرضا نائینی تنها بازیگر این فیلم است که در دو نقش بازی می‌کند.

داستان این فیلم درباره مرد متمولی است که تنها در خانه‌اش مشغول تماشای تلویزیون است، مردی شبیه او مقابلش ظاهر شده و می‌گوید مامور مرگ است و... افشین رضایی بازنویسی فیلمنامه و تهیه‌کنندگی "مرگ در می‌زند" را برعهده دارد.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: علی توحیدپرست، منشی صحنه: پانته‌آ حسینی، مدیرتصویربرداری: علیرضا برازنده، صداگذاری و میکس: علیرضا علویان، صدابردار: محمد شاهوردی، تدوین:میثم میرزایی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، اجرای گریم: مهدی شناور، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، عکس: صبا سیاه‌پوش، مدیرتولید: کورش زنگیشه‌ای.

افشین رضایی پیش از این به عنوان دستیار کارگردان و برنامه‌ریز فعالیت کرده است.

کد مطلب 1360670

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