یک استاد برجسته دانشگاه تربیت مدرس دارفانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور محمد حکاک، چهره برجسته دانشگاهی کشور و رئیس کمیته آموزش بخش ایران IEEE بود.

وی به بیماری سرطان مبتلا بود و در سن 69 سالگی درگذشت.

پروفسور محمد حکاک، تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه بغداد در رشته مهندسی برق آغاز کرد و پس از اخذ مدرک کارشناسی، برای ادامه تحصیل به آمریکا عزیمت و در دانشگاه ایلینویز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی برق به تحصیل پرداخت و در سال 1350 موفق به اخذ مدرک دکتری شد.

از این عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، تاکنون 7 کتاب منتشر شده است.

مراسم بزرگداشت مرحوم حکاک، فردا دوشنبه از ساعت 13:30 در مسجد دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.