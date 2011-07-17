  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۶ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

یک استاد برجسته دانشگاه تربیت مدرس دارفانی را وداع گفت

یک استاد برجسته دانشگاه تربیت مدرس دارفانی را وداع گفت

پروفسور محمد حکاک، استاد برجسته رشته مخابرات دانشگاه تربیت مدرس در سن 69 سالگی به علت بیماری درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور محمد حکاک، چهره برجسته دانشگاهی کشور و رئیس کمیته آموزش بخش ایران IEEE بود.

وی به بیماری سرطان مبتلا بود و در سن 69 سالگی درگذشت.

پروفسور محمد حکاک، تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه بغداد در رشته مهندسی برق آغاز کرد و پس از اخذ مدرک کارشناسی، برای ادامه تحصیل به آمریکا عزیمت و در دانشگاه ایلینویز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی برق به تحصیل پرداخت و در سال 1350 موفق به اخذ مدرک دکتری شد.

از این عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، تاکنون 7 کتاب منتشر شده است.
 
مراسم بزرگداشت مرحوم حکاک، فردا دوشنبه از ساعت 13:30 در مسجد دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.
کد مطلب 1360676

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها