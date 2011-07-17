بی اعتنایی آمریکا به هشدارهای چین / اوباما از دالایی لاما استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در دیداری دور از چشم رسانه ها که 45 دقیقه به طول انجامید میزبان "دالایی لاما" رهبر بوداییان تبت بود.

بنا بر اعلام کاخ سفید، اوباما در این دیدار ضمن حمایت از فرهنگ مردم تبت بر ضرورت توجه دولت چین به خواسته های آنان تاکید کرده است. همچنین دالایی لاما خواستار حمایت بیشتر آمریکا از حقوق بشر در این منطقه شده است.

در همین حال وزارت امور خارجه چین این دیدار را محکوم کرده است. یک سخنگوی این وزارتخانه ضمن انتقاد از دیدار اوباما با رهبر مخالفان چین، آن را سبب صدمه زدن به روابط دو جانبه واشنگتن-پکن دانسته است.

دولت چین، دالایی لاما را به تلاش برای جدایی طلبی متهم کرد و از رهبران کشورهای جهان خواسته است از دیدار با وی خودداری کنند. گفتنی است دیدار اوباما با رهبر بوداییان تبت در فوریه سال 2010 نیز انتقادهای شدید چین را برانگیخته و سبب تنش در روابط آمریکا با این کشور شد.