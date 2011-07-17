هلاکت 37 شورشی در جنوب / طالبان یک مدرسه دخترانه را به آتش کشیدند

به گزارش خبرنگار مهر از هرات در غرب افغانستان، پنجمین مدرسه دخترانه در چهار ماه نخست سال جاری در حمله نیروهای طالبان به آتش کشیده شد، این حادثه در شهرستان "ساغر" در ولایت مرکزی غور رخ داده است.



"عبدالله هیواد" والی "غور" می گوید در این مدرسه دخترانه، دهها خیمه طعمه حریق شده و تعداد زیادی کتاب در آتش سوخته است.



بنا به گفته این مقام افغان، در این مدرسه دو هزار دختر به تحصیل مشغول بودند که پس از این حمله، مکانی برای ادامه تحصیل آنها وجود ندارد.



ولایت غور یکی از ولایتهای مرکزی افغانستان است که نیروهای گروه طالبان در این مناطق حضور دارند.



گروه طالبان تا کنون به این حادثه واکنش نشان نداده است.

حمله افراد مسلح به مراسم عروسی



حمله افراد مسلح ناشناس به مراسم عروسی در شهرستان بغلان مرکزی در ولایت بغلان، دو کشته و هشت زخمی بر جا گذاشت.



به گزارش خبرنگار مهر از کابل، این حادثه شب هنگام در روستای "ملاخیل " زمانی رخ داد که شماری از مردم در حال جشن و پایکوبی بودند.



تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما چندی پیش نیروهای گروه طالبان با حمله به یک مراسم عروسی، 9 نفر از جمله داماد را به قتل رساندند.



کشته شدن 37 عضو طالبان در جنوب افغانستان



عملیاتهای مشترک نیروهای افغان و نظامیان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در بخشهای ناامن افغانستان برای پاکسازی از وجود طالبان مسلح، با اعلام انتقال مسئولیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان افزایش یافته است.



به گزارش خبرگزاری مهر از کابل، مقامات افغان می گویند: در جریان دو عملیات جداگانه نیروهای افغان و خارجی، دو فرمانده ارشد گروه طالبان در ولایت هلمند و نیز 35 عضو این گروه در ولایت پکتیکا جان باختند.



به گفته مقامات امنیتی افغان، عملیات در شهرستان "موسی قلعه"ولایت هلمند در جنوب افغانستان زمانی آغاز شد که شماری از طالبان مسلح به نیروهای خارجی حمله کردند.



همچنان "مخلص افغان"سخنگوی والی "پکتیکا" به خبرنگار مهر گفت : پس از حمله شماری از طالبان مسلح به کاروان نیروهای خارجی وافغان در ولایت "پکتیکا"، 35 طالب مسلح از پای درآمدند، به نیروهای افغان، ناتو و غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.



قرار است در مرحله نخست، نیروهای افغان، مسئولیت امنیت هفت ولایت را از نیروهای خارجی تا چند روز دیگر تحویل بگیرند، افغانها در اولین مرحله، مسئولیت امنیت ولایت بامیان را به دست گرفتند.



