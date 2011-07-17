آمادگی برای اعلام ضوابط جدید جهادکشاورزی به گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیرضا شجاعی سخنگوی وزارت بازرگانی بازنگری در ضوابط و استانداردها را یکی از مکانیزم‎های منع واردات کالاهای غیرکیفی عنوان کرد و ادامه داد: براساس نظر کارشناسان و فعالان اقتصاد ی چنانچه دستگاه‎های ضابطه‎گذار و مجوزدهنده، ضوابط سخت‎گیرانه‎تری را در ورود کالا به کشور اعمال کنند، عملاً واردات محصولات غیرکیفی از مبادی رسمی متوقف می‎شود.

وی با اشاره به بند ب ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 16 قانون افزایش بهره‎وری بخش کشاورزی، از آمادگی وزارت بازرگانی به منظور جلوگیری از ورود محصولات غیر کیفی کشاورزی سخن گفت و توضیح داد : چنانچه ضوابط و شرایط قرنطینه‎ای جدیدی از سوی وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر موارد گذشته، اعلام شود وزارت بازرگانی آمادگی دارد تا این موارد را اخذ و به گمرکات کشور منعکس کند تا بدین وسیله ورود احتمالی هر نوع کالای غیرکیفی کشاورزی به کشور ممنوع شود.

سخنگوی وزارت بازرگانی در ادامه سخنان خود تقسیم کار ملی در حوزه واردات محصولات کشاورزی و صنعتی را مورد توجه قرار داد و افزود: از آنجایی که ماده 16 قانون بهره‎وری بر این نکته که وزارت جهاد کشاورزی باید مجوز ورود محصولات کشاورزی را صادر کند، تاکید دارد، وزارت بازرگانی تنها قادر به اعمال تغییرات و ضوابط شرایط قرنطینه‎ای جدیدی است که آن وزارتخانه وضع می‎کند و در این زمینه از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.

شجاعی اهمیت و ضرورت مدیریت واردات در کشور را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: هر چند اقدامات اخیر درخصوص تحقق این مهم در کشور منجربه کاهش واردات و توقف ثبت سفارش برخی از کالاهای غیرکیفی اعلام شده از سوی موسسه استاندارد شده است، اما نباید فراموش کرد که بازنگری در شرایط و ضوابط برخی دیگر از کالاها از جمله محصولات کشاورزی و داشتن شرایط سخت‎گیرانه‎تر می‎تواند کمک بسزایی در مدیریت واردات محصولات کشاورزی داشته باشد.

به گفته وی، وزیر بازرگانی دستورات لازم را به زیرمجموعه‎ها از جمله سازمان توسعه تجارت ایران برای همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در جهت مدیریت واردات محصولات کشاورزی صادر کرده است.

بر‌ اساس بند (ب) ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه، امور مربوط به واردات محصولات کشاورزی از جمله مسئولیت تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود، انتخاب ابزار تعرفه‎ و مقدار آن به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.



همچنین طبق ماده 16 قانون بهره‎وری کشاوزی، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای واردات حتی یک کیلوگرم محصول کشاورزی باید از وزارت جهاد کشاورزی مجوز بگیرند.