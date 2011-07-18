تکرار حمله به آمر به معروف/ ضربه چاقو به شاهرگ روحانی 20 ساله

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 22:30 دقیقه شب گذشته ( شنبه ) روحانی جوانی به نام علی خلیلی در مسیر بازگشت از مراسم هیئت مولودی خوانی قائم آل محمد(عج) به همراه دو نفر از دانش آموزان که قصد رساندن آنها را به خانه شان داشت در چهارراه شهدا در منطقه تهرانپارس با صحنه مزاحمت شنیع گروهی اراذل و اوباش مواجه می شود. این افراد که در یک خودروی پراید و یک موتورسیکلت سوار بودند برای چند خانم ایجاد مزاحمت می کنند.

دو دانش آموز شاهد ماجرا می گویند: با اینکه آقای خلیلی به هیچ عنوان اهل درگیری نبوده و همیشه امر به معروف و نهی از منکر را با راهکارهای فرهنگی دنبال می کردند این حادثه به حدی زشت و خارج از تصور بود که وی برای جلوگیری از ادامه مزاحمتهای آنان مجبور به پیاده شدن از موتور شد.

در این هنگام راکبان خودروی پراید با روحانی جوان درگیر شده و با ضرب چاقو شاهرگ وی را از ناحیه کتف و گردن می زنند. به گفته شاهدان عینی حادثه، نیم ساعت طول می کشد تا اورژانس فرد چاقو خورده را به بیمارستان منتقل کند. بنا به تشخیص پزشکان وی باید به بیمارستانی با تجهیزات جراح عروقی منتقل می شد اما چندین بیمارستان به خصوص بیمارستان شهدای تجریش از پذیرش این روحانی خودداری کردند.

در نهایت پس از گذشت 3 ساعت از سوءقصد به این روحانی، وی ساعت 3 بامداد در بیمارستان عرفان پذیرش می شود.

یکی از نزدیکان این روحانی جوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پلاک خودروی پراید شناسایی شده و مرتکبان جنایت نیز ساکن منطقه خاک سفید تهران هستند. به دلیل دیر رسیدن این روحانی به بیمارستان و خون زیادی که از او رفته او پزشکان گفته اند احتمال نرسیدن خون و اکسیژن به مغز و فلج شدنش وجود دارد.

پیگیریهای خبرنگار مهر حاکی از آن است که این روحانی ساعت 7 صبح از اتاق عمل خارج شده و اکنون تحت مراقبتهای ویژه قرار دارد.

پیش از این در تاریخ دهم اردیبهشت ماه سال جاری حجت الاسلام سید محمود مصطفوی منتظری امام جماعت مسجد انصار الحسین (ع) تهران که قصد داشت دختر جوانی را از دست اراذل و اوباش نجات دهد مورد حمله این افراد قرار گرفت که این حادثه منجر به ضرب و شتم و تخلیه چشم این روحانی شد.

همچنین چندی پیش حجت الاسلام فرزاد فروزش امام جماعت دانشگاه علوم پزشکی تهران که برای نجات یک دختر جوان از چنگال دو نفر از اراذل و اوباش از جان‌گذشتگی کرد، در آستانه نابینایی چشم راست خود قرار گرفت اما با عمل جراحی چشم در بیمارستان رسول‌ اکرم(ص) خطر تخلیه چشم او برطرف شد.