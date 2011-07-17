چترهای سایبان، صحن عتیق حرم حضرت معصومه (س) را پوشاند

مدیر پروژه چترهای سایبان حرم مطهر حضرت معصومه(س) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشخصات این چترها با بیان اینکه این پروژه برای اولین بار در ایران و در حرم کریمه اهل بیت(س) به اجرا در آمد، افزود: ساخت و نصب این چترهای سایبان به مدت دو سال به طول انجامید.
سعید بلوری با بیان اینکه این چترهای سایبان با استفاده از سیستمهای هیدرولیکی کار میکنند افزود: کلیه مراحل ساخت و نصب آن در ایران و توسط شرکت دقایق صورت گرفته که در نوع خود بینظیر است.
پوشش ۳۰۰ مترمربع از صحن عتیق
وی به مشخصات ظاهری چترهای سایبان حرم مطهر حضرت معصومه (س) اشاره کرد و افزود: در صحن عتیق تعداد ۴ چتر در ارتفاع 18 متر نصب شده است که فضایی در حدود ۳۰۰ مترمربع از صحن را میپوشاند.
مدیر پروژه چترهای سایبان حرم مطهر حضرت معصومه(س) عنوان کرد: پارچههای بکار رفته در این چترها فرانسوی و ضد حرارت و ضد آب هستند و تا 10 سال ضمانت دارند.
جمع آوری خودکار چترها در صورت وزش باد شدید
وی با اشاره به بادخیز بودن قم اظهار داشت: هوای قم باد خیز است و این امر بیشتر در شبها رخ میدهد که در این سیستمها سنسورهای بادی نصب شده که در صورت افزایش وزش باد به صورت خودکار دستور جمع آوری چترها داده میشود.
بلوری افزود: سیستمهای روشنایی نیز در روزهای آینده بر روی این چترها نصب خواهد شد که فضای زیبایی به صحن خواهد بخشید.
مدیر پروژه چترهای سایبان حرم مطهر حضرت معصومه(س) اضافه کرد: سیستم جمع آوری آب هم بر روی این چترها نصب شده است که در صورت بارش باران آبها به فاضلاب هدایت خواهند شد.
وی در پایان ابراز داشت: در آینده نیز قرار است در صحن حیاط مسجد اعظم قم و تعدادی از صحنهای حرم امام رضا(ع) چترهای سایبان نصب شود.
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با نیمه شعبان و برای اولین بار چترهای سایبان، صحن عتیق حضرت معصومه(س) را پوشاند.
مدیر پروژه چترهای سایبان حرم مطهر حضرت معصومه(س) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشخصات این چترها با بیان اینکه این پروژه برای اولین بار در ایران و در حرم کریمه اهل بیت(س) به اجرا در آمد، افزود: ساخت و نصب این چترهای سایبان به مدت دو سال به طول انجامید.
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