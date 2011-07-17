پیوست های فرهنگی با توجه به مصوبات نقشه جامع علمی کشور تدوین شود

حجت الاسلام حسن ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تصویب نقشه جامع علمی کشور و ضرورت اجرایی کردن آن توسط دستگاه های ذیربط باید پیوست های فرهنگی با جامع نگری تهیه شود.

وی افزود: ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران، فرهنگی است و از همین رو باید پیوست های فرهنگی با جامع نگری و در نظر گرفتن برنامه چشم انداز 20 ساله و همچنین برنامه پنجم توسعه تدوین شود.

ملک محمدی اظهار داشت: برای این پیوست های فرهنگی باید از همه ظرفیت ها و توانمندی ها استفاده کرد و در این بهره وری باید از تکنولوژی روز و امکانات نرم افزاری نیز در جهت نشر و گسترش فرهنگ اسلام ناب محمدی استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: پیوست های فرهنگی در حقیقت متمم و مکملی برای فعالیت های سازمانها و دستگاهای اجرایی است.