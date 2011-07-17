افزایش دمای هوای تهران تا پایان هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز رضا زاده با بیان اینکه در حال حاضر پدیده گرد و غبار در استانهای ایلام، کرمانشاه و خوزستان وجود دارد گفت: این وضعیت تا امروز برای این استانها دامه دارد.



مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به بارندگی در نقاط شمال غربی کشور افزود: برای استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل تداوم بارندگی با شدت کمتر در ساعات آینده پیش بینی می شود.



وی تصریح کرد: برای استانهای شمالی هوای پایدار، بدون بارندگی پیش بینی می شود.

رضازاده با اشاره به افزایش دمای هوای تهران خاطرنشان کرد: دمای هوای تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه دو درجه افزایش خواهد داشت.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی درباره شرایط هوای تهران گفت: هوای تهران هم اکنون در شرایط سالم قرار دارد و پدیده گرد و غبار در این استان دیده نمی شود.

