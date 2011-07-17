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۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۰:۰۵

هواشناسی اعلام کرد:

افزایش دمای هوای تهران تا پایان هفته

افزایش دمای هوای تهران تا پایان هفته

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: پیش بینی می شود دمای هوای پایتخت تا پایان هفته دو تا سه درجه افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز رضا زاده با بیان اینکه در حال حاضر پدیده گرد و غبار در استانهای ایلام، کرمانشاه و خوزستان وجود دارد گفت: این وضعیت تا امروز برای این استانها دامه دارد.

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به بارندگی در نقاط شمال غربی کشور افزود: برای استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل تداوم بارندگی با شدت کمتر در ساعات آینده پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: برای استانهای شمالی هوای پایدار، بدون بارندگی پیش بینی می شود.

رضازاده با اشاره به افزایش دمای هوای تهران خاطرنشان کرد: دمای هوای تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه دو درجه افزایش خواهد داشت.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی درباره شرایط هوای تهران گفت: هوای تهران هم اکنون در شرایط سالم قرار دارد و پدیده گرد و غبار در این استان دیده نمی شود.
 

کد مطلب 1360820

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