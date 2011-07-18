همایش شاعر ترکی سرای کشور در ساوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با هدف معرفی این چهره فرهنگی در زادگاهش روستای مراغه بخش نوبران شهرستان ساوه دیروز برگزار شد.

20 مقاله و50 قطعه شعر به دبیرخانه همایش ارسال شده که از میان آنان برترین مقاله ها و اشعار قرائت شد.

تیلیم خان شاعر ترکی سرای ایران در سال 1136 هجری شمسی در روستای مراغه بخش نوبران ساوه دیده به جهان گشود.

این شاعر ترکی سرا بر ادبیات ترکی، عربی و فارسی احاطه داشت و اشعاری را به این زبان ها سرائید و در سال 1209 هجری شمسی در زادگاهش فوت کرد.

شاعران و استادان منطقه، برای جمع آوری دیوان شعر این شاعر تلاش زیادی را آغاز کرده اند و مرحوم دکتر کمالی استاد دانشگاه هم در دوره حیاتش بخشی از اشعار این شاعر را جمع آوری کرده بود.

در این همایش علاوه بر حضور شاعران و پژوهشگران استان، تعدادی از اساتید ادبیات کشور حضور داشتند.