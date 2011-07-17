مشعل المپیاد ورزشی دختران دانشگاههای علوم پزشکی روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین المپیاد ورزشی دختران دانشگاههای علوم پزشکی کشور با حضور دو هزار دانشجوی ورزشکار، فرحناز ترکستانی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، رضا ایمانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مدیر تربیت بدنی دانشگاههای علوم پزشکی و مسئولین استان چهارمحال و بختیاری کار خود را آغاز کرد.

این المپیاد ورزشی با حضور دو هزار دانشجو از 45 دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در 10رشته ورزشی از 26 تیرماه تا دوم مردادماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار خواهد شد.

این المپیاد ورزشی دررشته های ورزشی فوتسال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، بدمینتون، شطرنج، کاراته، تیراندازی، دو ومیدانی و شنا و با حضور دوهزار دانشجو، داور، مربی، سرپرست و عوامل اجرایی برگزار می شود.

امکانات ورزشی چهارمحال و بختیاری متناسب با برگزاری این دوره از المپیاد ورزشی دختران کشور است که بخشی از این مسابقات در مجموعه ورزشی دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، بخشی در دانشگاه آزاد اسلامی و بخشی دیگر در مجموعه های ورزشی تربیت بدنی استان برگزار می شود.

این المپیاد با حضور دانشجویان ورزشکاردختر 46 دانشگاه علوم پزشکی عصر امروز در سالن شهدای آموزش و پرورش شهرکرد رسما افتتاح می شود.