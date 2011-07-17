استرالیا شورای انتقالی لیبی را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، "کوین راد" اظهار داشت : استرالیا، شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان تنها قدرت مشروع حاکم بر این کشور به رسمیت می شناسد.



وزیر امور خارجه استرالیا در بیانیه ای از معمر قذافی دیکتاتور لیبی خواست از قدرت کناره گیری کند.



راد گفت : استرالیا و دوستان لیبی، موفقیتهای شورای ملی انتقالی در آماده کردن لیبی برای دوره ای از امنیت و پیشرفت و برطرف کردن نیازهای فوری مردم لیبی در زمینه پشتیبانی انسانی و خدمات اساسی را به رسمیت می شناسند.



تا کنون برخی کشورهای جهان، شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان نماینده قانونی مردم لیبی به رسمیت شناخته اند.



این در حالی است که معمر قذافی دیکتاتور لیبی در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرده است هرگز از قدرت کناره گیری نخواهد کرد.