30 برنامه تفریحی آموزشی در محلات قزوین اجرا شد

سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: درهفته دوم طرح تابستانه 12 برنامه فرهنگی تفریحی و 14 برنامه ورزشی و چهار طرح شهرگشت به صورت اردو برگزار شد.



وی افزود: در تاریح بیستم تیر بیش از150 نفر از شهروندان و اعضای خانه های فرهنگ و کتابخانه های زیر مجموعه شهرداری به اردوی یک روزه قلعه رودخان و ماسوله اعزام شدند و سفر به طالقان در روز جمعه و نیز بازدید چند ساعته از بناهای تاریخی قزوین مانند موزه چهلستون، آب انبارها و حمام قجر و سنگ بلور بخشی از برنامه های شهر گشت بود.

وزیری نژادتصریح کرد: برگزاری دو مسابقه محله، دو تئاتر خیابانی، سه جنگ آپارتمان نشینی، سامانه نشاط از 9 تیر تا 26 تیر در پارک شهید مطهری و فرهنگسرای تابستانه در بوستان گلسار از جمله برنامه های فرهنگی تفریحی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بود که در قالب فرهنگ شهرنشینی و با هدف نهادینه کردن رعایت الگوی شهر نشینی در مناطق مختلف شهر اجرا شد.

به گفته این مسئول نمایش زیبائیهای تکواندو در بوستان الغدیر، مسابقه بسکتبال محلات در بوستان بانوان و همایش دوچرخه سواری و مهارتهای ویژه آن بخشی از طرح های ورزشی تابستانه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین بود که با همکاری هیئت های ورزشی اجرا شد.

وی یادآورشد: مسابقه پرتاب دارت، طناب کشی، فوتبال زمین خاکی چوبیندر که مورد استقبال شهروندان قزوینی قرار گرفت نیز از برنامه های ورزشی هفته گذشته بود.

وزیری نژاد گفت: همایش پرواز بادبادکها و کوه روی خانواده با هدف افزایش روحیه نشاط و ورزش در مجموعه تفریحی باراجین، مسابقه نمایشی کانوپولو در بوستان الغدیر و آمادگی جسمانی از جمله برنامه های ورزشی بود که در آخرین روز از هفته گذشته برگزار شد و مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین با هدف آموزش شهروندی و فراهم کردن اوقات فراغت مفرح و افزایش روحیه نشاط و شادابی در سومین سال پیاپی اقدام به برگزاری مجموعه کاملی از برنامه ها فرهنگی و ورزشی در سطح شهر با شعار قزوین، الگوی رعایت فرهنگ شهرنشینی کرده است.