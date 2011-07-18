بیماری قلبی بزرگترین قاتل مردم همدان

به گزارش خبرنگار مهر، بیماریهای قلبی عروقی عامل اصلی مرگ و میر در دنیا به شمار می روند و سالانه بیش از میلیونها نفر در دنیا بر اثر این بیماریها فوت می کنند.

بر اساس گزارشهای اعلام شده یک سوم مرگهای دنیا ناشی از بیماریهای قلبی عروقی است که 80 درصد آن در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد.

پر واضح است که گرایش افراد به مصرف فست فودها و دوری آنها از غذاهای سنتی ایرانی باعث رتبه دار شدن بیماریهای قلبی عروقی در مرگ و میرهای در کشور و در استان همدان شده است.

از سوی دیگر، افزایش استرس و کم تحرکی افراد باعث پایین آمدن سن ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی شده به نوعی که در گروه سنی کمتر از 50 سال شاهد افزایش مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی هستیم.

بر اساس آمار منتشر شده بیماریهای قلبی و عروقی باعث 10 درصد کل مرگ و میرها در سال 1910 و 50 درصد کل مرگ و میرها درسال 2000 شد که با این روند به طور قطع این بیماری عامل 75 درصد مرگ و میرهای جهان درسال 2020 میلادی خواهد بود.

بیماریهای قلبی از شایعترین علل مرگ در سراسر دنیاست

بیماریهای قلبی از شایعترین علل مرگ و از کارافتادگیها در سراسر دنیاست و این بیماریها در دو دسته بیماریهای مادرزادی و بیماریهای اکتسابی تقسیم بندی می شود.

این بیماری دردنیا روبه افزایش است وبیشتر در کشورهای درحال توسعه رخ می دهد و از هر دو مرگ یکی به دلیل بیماریهای قلبی است.

فوق تخصص جراحی قلب و عروق استان همدان در این خصوص اظهار داشت: بیماریهای قلب در حال حاضر بزرگترین تهدید در جوامع است که موجب موارد زیادی از معلولیت و مرگ زودرس می‌شود و بخش بزرگی از بودجه درمانی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد.

علیرضا صفی آریان با بیان اینکه بیماریهای قلبی به سه نوع بیماریهای مادرزادی، دریچه‌ای و بیماریهای عروق کرونر تقسیمبندی می‌شوند گفت: بیماریهای مادرزادی انواع و اقسام مختلف دارند و برخی از آنها در زنان و برخی در مردان شایع‌ترند.

زنان در ابتلا به بیماری قلبی دریچه ای از مردان جلوترند

صفی آریان با بیان اینکه در بیماریهای دریچه‌ای آمار ابتلا در زنان بیشتر است اظهار داشت: این درحالی است که بیماریهای عروق کرونر در مردان چهار برابر زنان است و از مهمترین دلایل آن می‌توان به این موضوع اشاره کرد که مردان بیشتر درگیر مسائل و ارتزاق خانواده هستند و به همین دلیل بیشتر در معرض استرسهای محیطی قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: همچنین بالا بودن مصرف سیگار در مردان از دیگر دلایل افزایش بیماری عروق کرونر در مردان است.

سن ابتلا به بیماریهای قلبی به شدت کاهش یافته است

صفی آریان افزود: متأسفانه سن ابتلا به بیماریهای قلبی به شدت کاهش یافته است که از مهمترین علل آن می‌توان به ورزش نکردن و کم تحرکی، مصرف غذاهای آماده و چرب و همچنین وجود اضطراب و استرس در افراد اشاره کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه تعداد نوزادان متولد شده با نقص مادرزادی قلب در استان همدان بین یک تا دو مورد در هر یک هزار تولد زنده است ادامه داد: با وجود دو فوق تخصص قلب در بخش نوزادان و همچنین استفاده از دستگاههای سونوگرافی پیشرفته در استان همدان نقص مادرزادی قلب نوزادان حتی در دوران جنینی قابل تشخیص است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه تقریباً تمام بیماریهای مادرزادی قلب تا قبل از سنین مدرسه قابل جراحی و درمان است گفت: برای دریافت نتیجه بهتر نوزادان با نقص مادرزادی قلب باید هر چه سریع‌تر به جراح قلب معرفی شوند.

صفی آریان یادآور شد: در بیمارستان‌ها معمولاً نوزاد پس از تولد توسط فوق تخصص نوزادان ویزیت می‌شود و هنگام تحویل نوزاد سالم بودنش را به مادر اطمینان می‌دهند.

گلودرد چرکی مقدمه ای بر روماتیسم قلبی است

وی با اشاره به اینکه قبل از ورود کودک به مدرسه معاینات دوره‌ای آموزش و پرورش از نظر سلامت قلب و ریه کنترل می‌شود و اگر نکته خاصی وجود داشته باشد به متخصص قلب ارجاع داده می‌شود، افزود: در سنین بالاتر مشکلی به نام گلودرد چرکی وجود دارد که می‌تواند به روماتیسم قلبی منجر شود، بنابراین اگر کودک دچار این حالت شود باید سریعاً به پزشک قلب مراجعه کرد.

صفی آریان گفت: بیماری قلبی در نوزادان و کودکان به دو صورت کبودی شدید در نوک انگشتان و لبها و همچنین بیقراری شدید و عدم رشد کافی خود را نشان می‌دهد اما گاهی تا سنین بالا بدون علامت است.

صفی آریان تأکید کرد: اولین پیشنهاد برای جلوگیری از تولد کودک با نقص مادرزادی قلب به ویژه در خانواده‌هایی که سابقه بیماری قلبی مادرزادی دارند محدودیت ازدواج فامیلی و مشاوره ژنتیکی زوج قبل از ازدواج است.

مادر باردار از تماس با بیماران مبتلا به سرماخوردگی دوری کند

وی اضافه کرد: برای جلوگیری از بروز ناهنجاری قلب در جنین، مادر باردار باید در 3 ماه اول بارداری از تماس با افرادی که بیماریهای ویروسی مانند سرخچه و سرماخوردگی‌های شدید دارند پرهیز کند و از مصرف بی‌رویه داروها بپرهیزد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان راه دیگر جلوگیری از نقص مادرزادی قلبی را عدم مصرف سیگار در دوران بارداری دانست و افزود: بیماران قلبی در ابتدا به متخصص داخلی قلب و پزشک کاردیولوژیست مراجعه می‌کنند که اگر بیماری تشخیص داده شود که به جراحی نیاز دارند به جراح قلب ارجاع داده می‌شوند.

وی با بیان اینکه در درمان بیماریهای قلبی قدم اول درمان طبی و دارویی است ادامه داد:‌ اگر بیمار به درمان طبی جواب نداد درمان مداخله‌ای به روش غیرجراحی مثل فنر یا بالن گذاشتن انجام می‌شود و در نهایت اگر همه این روشها مؤثر نبود درمان به روش جراحی انجام می‌شود.

صفی آریان تأکید کرد: بالا بودن قند، چربی و فشار خون همچنین مصرف سیگار چهار دلیل عمده سکته قلبی است و اگر این عوامل در بیماران کنترل شود از پیشرفت بیماری آنان جلوگیری می‌شود.

ماهانه 60 عمل جراحی قلب در همدان انجام می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه آمار مربوط به جراحی قلب در استان به طور متوسط در ماه حدود 60 عمل و در سال حدود 700 مورد است اضافه کرد: بهبودی کامل بیمار پس از جراحی به این بستگی دارد که بیمار در چه مرحله‌ای از پیشرفت بیماری خود به جراح مراجعه کرده است.

وی اضافه کرد: معمولاً در جراحی بیماریهای دریچه‌ای قبل از اینکه قلب خیلی بزرگ شود یا اختلال ضربان پیدا کند نتیجه خوبی گرفته می‌شود.

صفی آریان افزود: همچنین در مورد بیماریهای عروق کرونر قبل از سکته قلبی و قبل از اینکه یک قسمت از قلب بیمار آسیب ببیند جراحی موفقیت آمیز خواهد بود که به همین دلیل برای تشخیص به موقع بیماریهای عروق کرونر افراد بالای 40 سال باید سالی یکبار برای چکاب قلبی به پزشک مراجعه کنند.

میزان مرگ و میر در بخش جراحی قلب همدان سه درصد اعلام شد

وی آمار مرگ و میر در بخش جراحی قلب استان همدان را سه درصد اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت به آمار کشور مناسب است و همین موضوع باعث شده که بیماران استانهای مجاور برای عمل جراحی قلب به استان همدان مراجعه کنند.

وی ادامه داد: سکته وسیع قلبی و پیشرفت بیماری، درگیری شدید عروق، پارگی عروق بزرگ قلب و همچنین بدحالی و در شوک بودن و عدم هوشیاری بیمار از دلایل اصلی سه درصد مرگ و میر در بخش جراحی قلب است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: هزینه تقریبی عمل جراحی قلب در استان همدان بستگی به بیمه بیمار دارد و به طور کلی زیر یک میلیون تومان است و بسیاری از بیماران با داشتن دفترچه بیمه، بدون دریافت هیچگونه مبلغی عمل می‌شوند.

صفی آریان افزود: این در حالی است که همین عمل در کشورهای اروپایی حدود 50 هزار دلار هزینه دربر دارد و این موضوع باعث شده است که بسیاری از بیماران کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان برای عمل قلب به ایران مراجعه کنند.

پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات قلب کشور در همدان وجود دارد

وی با اشاره به اینکه پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات قلب کشور در استان همدان نیز وجود دارد یادآور شد: با وجود 10 متخصص و سه جراح قلب این امکانات و خدمات به صورت روزانه برای بیماران قلبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صفی آریان با بیان اینکه استفاده از برخی از دستگاههای پیشرفته به دلیل هزینه بالا در شهرستانهای استان همدان توجیه اقتصادی ندارد گفت: یکی از این دستگاهها دستگاه آنژیوگرافی عروق کرونر است که دو دستگاه از آن در مرکز استان وجود دارد و یکی از آنها مختص پزشکان شهرستانی است و بیماران شهرستانی بدون نوبت آنژیوگرافی می‌شوند.

وی گفت: درحال حاضر تمام اعمال جراحی قلب به جز پیوند قلب در همدان انجام می‌شود و با راه‌اندازی بیمارستان فرشچیان امکان پیوند قلب و ریه نیز در استان فراهم می‌شود زیرا این بیمارستان به دستگاه پیشرفته سی‌تی آنژیوگرافی قلب مجهز می‌شود.

تاکنون 50 درصد بیمارستان قلب همدان ساخته شده است

وی افزود: تاکنون 50 درصد از ساختمان بیمارستان فرشچیان با اعتبار 100 میلیارد ریال به اتمام رسیده و در اختیار دولت قرار گرفته است.

وی یادآور شد: اعتبار در نظر گرفته شده توسط دولت برای تکمیل و تجهیز بیمارستان فرشچیان حدود 170 میلیارد ریال است اما از آن جا که بودجه‌های دولتی به شکل سالیانه و اندک است و بودجه امسال فقط 16 میلیارد ریال است.

صفی آریان گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این پروژه را برای تجهیز در اولویت قرار داده است که امیدواریم در ابتدای سال 91 تجهیز بیمارستان آغاز شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد: بیمارستان فرشچیان براساس بالاترین استانداردهای پزشکی دنیا ساخته می‌شود و نظارت خوبی از طرف وزارت بهداشت و دستگاههای ذیربط بر این پروژه وجود دارد.

وی افزود: این بیمارستان همه امکانات یک بیمارستان بزرگ مانند هلی برد و باند هلی کوپتر را دارد و در زمینه پیوند اعضا می‌تواند تمامی استانهای غرب کشور را پوشش دهد.

بیماریهای قلبی شایع ترین علت مرگ درهمدان

معاون فنی مرکز بهداشت استان همدان نیز در خصوص وضعیت این بیماری در همدان گفت: بیماریهای قلبی و عروقی شایعترین علت مرگ و میر در استان همدان است.

حسین عرفانی افزود: پس از بیماریهای قلبی و عروقی، سوانح و حوادث، سرطانها و بیماریهای تنفسی به ترتیب شایع ترین علل مرگ و میر در استان همدان است.

وی با بیان اینکه محور توسعه هر کشوری سلامت اندیشی است و رعایت بهداشت راهکار رسیدن به سلامتی در جامعه است گفت: بیماری قلبی پنجمین عامل از کارافتادگی و ناتوانی قلبی و عروقی در جهان محسوب می ‌شود.

عرفانی با اشاره به شیوع عوامل خطرساز و هزینه‌های ناشی از درمان در محیط کار خاطرنشان کرد: کاهش عوامل خطر و تغییر شیوه زندگی باید در اولویتهای مرکز بهداشت قرار گیرد تا بتوان گامی مؤثر در راستای پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی و عوارض ناتوان کننده آن برداشت.

فست فودها جایگزین غذاهای سنتی شده اند

وی گفت: تغذیه مناسب یکی از راهکارهای سلامت جسمی است اما امروز مصرف غذاهای فست فود جایگزین غذاهای سنتی شده‌ است.

معاون فنی مرکز بهداشت استان همدان ادامه داد: افزایش میزان آگاهی جامعه، برقراری و تقویت سیستم پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی، کاهش میزان استعمال دخانیات و بهبود الگوی تغذیه ‌ای عموم مردم از جمله برنامه‌های پیشنهادی برای پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی است.

37 درصد همدانی ها فعالیت بدنی کافی ندارند

عرفانی ادامه داد: در بررسی نظام مراقبت دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 88 در این استان، حدود 88 درصد افراد کمتر از پنج واحد میوه و سبزیجات در روز مصرف می کنند و 37 درصد در زندگی روزانه از تحرک و فعالیت بدنی کافی برخوردار نبودند که 49 درصد این افراد کم تحرک خانمها و 25 درصد آنان آقایان هستند.

معاون فنی مرکز بهداشت استان همدان استعمال دخانیات، چاقی و اضافه وزن، مصرف روزانه کمتر از پنج واحد میوه و سبزیجات، فشار خون بالا و کم تحرکی را از مهمترین عوامل تاثیرگذار در ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی دانست.

وی عوامل خطرزا در ایجاد این بیماریها را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: دسته اول، عوامل خطر غیر قابل تعدیل نامیده می شوند که سن بالا، مرد بودن و عوامل وراثتی از این نوع هستند.

عرفانی اضافه کرد: دسته دوم عوامل خطر رفتاری هستند که باید بیشترین انرژی را برای از بین بردن اینگونه خطرها هزینه کرد و شامل مصرف کمتر از پنج واحد میوه و سبزیجات در روز، بی تحرکی، رژیم غذایی، استعمال دخانیات، چاقی و اضافه وزن است.

وی فشار خون بالا، دیابت و چربی خون را از موارد سومین دسته که عوامل فیزیولوژیک نام دارند، عنوان کرد و گفت: افراد مبتلا به این بیماریها بیشتر در معرض بیماریهای قلبی و عروقی قرار دارند.

تنها چهار درصد همدانیها عوامل خطر در بیماریهای قلبی را دارا نیستند

معاون فنی مرکز بهداشت استان همدان اضافه کرد: سال 88 بر اساس بررسیهای انجام شده در استان همدان 96 درصد افراد حداقل یکی از این عوامل و تقریبا 25 درصد افراد در گروههای سنی 15 تا 65 سال حداقل سه عامل از عوامل مطرح شده را دارا بوده اند و تنها کمتر از چهار درصد افراد عوامل خطر رفتاری در بیماریهای قلبی و عروقی را دارا نبوده اند.

با این تفاسیر برای پیشگیری از بیماری قلبی باید از همین امروز شروع کرد و با شناخت عوامل خطری که سلامت افراد را تهدید می کند و ایجاد تغییر مطلوب در آنها نظیر تغییر در رژیم غذایی، افزایش فعالیت فیزیکی و اصلاح سایر عادات روزانه می توان تا حد زیادی خطر ابتلا به این بیماری قلبی را کاهش داد.

حتی اگر شخصی بیماری قلبی دارد می تواند گامهایی در جهت کاهش شدت آن بردارد پس از امروز برای حفظ سلامتی قلب خود اقدام کنید و این عبارت را شعار خود قرار دهید "برای درمان بیماری قلبی از همین امروز شروع کنید، فردا دیر است".