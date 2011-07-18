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۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۸:۱۴

استاندار خراسان رضوی خواستار حل مشکل واگن کالاهای صادراتی خراسان رضوی شد

استاندار خراسان رضوی خواستار حل مشکل واگن کالاهای صادراتی خراسان رضوی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی به معاون برنامه ریزی این استان در خصوص حل مشکل کمبود واگن برای کالاهای صادراتی در استان ماموریت ویژه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی از عباس نیاوند خواست با توجه به لزوم ایجاد جهش اقتصادی در بحث صادرات استان و درخواست تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان راجع به کمبود واگن و تاثیر آن در کاهش تولید و صادرات استان، با تشکیل کارگروهی نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.

وی تأکید کرده است با همکاری مدیرکل راه آهن و مدیران کل ذی ربط و تشکل های تولیدی و صادراتی استان ظرف مدت 15روز نسبت به حل این مشکل اقدام و نتیجه آن را به دفتر استاندار اعلام کنند.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: نظر به اهمیت توسعه پایدار، صادرات غیرنفتی، جلوگیری از صادرات و واردات کالاهای بدون کیفیت و حمایت از صادرکنندگان واقعی باید دستگاههای نظارتی در این حوزه مانند اداره کل استاندارد و سازمان صنایع و معادن در مبادی گمرکی استان مستقر شوند.

صلاحی تصریح کرد: جمع بندی نظرات و ارایه راهکارهای موثر در این حوزه باید طی مدت یک ماه با مشارکت تشکل های بخش خصوصی در زمینه بازرگانی و تولیدی آماده و در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی ارائه شود تا در این باره تصمیم گیری صورت گیرد.

کد مطلب 1360932

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