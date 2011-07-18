آب استخرهای همدان روزانه نمونه برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کیامنش اظهار داشت: در فصل گرم تابستان که مردم بیشتر به استخرها روی میآورند این مکانها را به صورت ویژه زیر پوشش و بازرسی قرار دارد.
کیامنش ادامه داد: نمونهبرداری از آب استخرها در رابطه با بیماریهای باکترییایی و کلرسنجی آب آنها به صورت روزانه صورت انجام و ثبت میشود تا از نظر بهداشت استخرها مشکلی وجود نداشته باشد.
وی عنوان کرد: انجام آزمایش های مربوط به استخرها در آزمایشگاه شیمیایی همدان نیز در یک ماه اخیر با برنامه انجام میشود.
رئیس گروه بهداشت محیط و حرفهای دانشگاه عنوان کرد: در ارزیابی و بازرسی مراکز مختلف در زمینه صلاحیت بهداشتی در صورت مشاهده عدم صلاحیت در یک مورد، در بازرسی آنها این واحد پس از رفع مشکل، دوباره صلاحیت ادامه کار را دارد.
وی عنوان کرد: یک مکان کاملا بهداشتی که صلاحیت بهداشتی نیز برایش صادر شده ممکن است در زمانی با رعایت نکردن چند ماده از آییننامه مجدداً صلاحیتش را از دست بدهد.
بازرسی از قنادیها و شیرینیپزیهای همدان در ماه مبارک رمضان
رئیس گروه بهداشت محیط و حرفهای دانشگاه ادامه داد: تمرکز عمده در ماه مبارک رمضان نیز بر بازرسی از قنادیها و شیرینیپزیها است.
مجید کیامنش با اشاره به افزایش تعداد بررسیها از برخی مراکز در مناسبتهایی نظیر ماه رمضان اظهار داشت: تمرکز عمده در این ماه مبارک روی قنادیها و شیرینیپزیها است و در این ماه حتی ممکن است بازرسی هفتهای یکبار یا حداقل 15 روز یکبار نیز انجام شود.
وی در ارتباط با وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی استان همدان، عنوان کرد: استان همدان در این زمینه از نظر بهداشتی از شاخص و میانگین کشوری بالاتر است و وضعیت مطلوبی دارد.
کیامنش افزود: اگر در بازرسی متصدی مرکز یا مغازهای به عنوان متخلف شناخته و به دادگاه معرفی شود در طی این معرفی به دادگاه امکان تعطیلی و پلمب مغازه نیز وجود دارد که در صورت حل مشکل مرکز دوباره باز شده و به فعالیت میپردازد.
بازرسی مراکز تهیه و توزیع موادغذایی هر فصل یک بار انجام می شود
رئیس گروه بهداشت محیط و حرفهای دانشگاه در زمینه وضعیت و نحوه بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی نیز اظهار داشت: طبق آییننامه ماده 3 امر بازرسی مراکز تهیه و توزیع موادغذایی باید هر فصل یک بار به صورت جامع و کامل انجام گیرد.
وی با بیان اینکه بازرسیها از مراکز و اماکن به سه قسمت رعایت بهداشت فردی، رعایت بهداشت محل کسب و کار و رعایت بهداشت لوازم و ابزار کار تقسیم میشود، افزود: بازرسیهایی که انجام میشود، روتین است اما در برخی از فصول این بازرسیها تشدید می شود.
کیامنش گفت: گروه تشدید کنترل در همه ایام سال به صورت همیشگی فعال است و در صورت نیاز وارد عمل میشود.
وی در پایان با بیان اینکه رعایت بهداشت فردی، اماکن عمومی و لوازم کار طبق آییننامه ماده 13 بررسی میشود، عنوان کرد: بررسیها نشان می دهد شده که همدان از میانگین شاخص کشور بالاتر است و خطری از این نظر متوجه شهروندان نیست.
نظر شما