سرمایه گذاری میلیاردی معطل 350 متر کابل/ کوتاهی شرکت برق باختر

به گزارش خبرنگار مهر، سرمایه گذاری بخش خصوصی با توجه به روند اجرای اصل 44 در کشور یکی از مهم ترین راهکارهای نظام برای توسعه مناطق مختلف کشور است که در این میان تلاش استانهای مختلف برای جذب سرمایه گذاران، خود به صحنه ای برای رقابت هر روزه مسئولان تبدیل شده است.

حال با این اوصاف در استان لرستان با وجود همه ظرفیتهای موجود در بخش های مختلف آب، خاک، انرژی، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری هنوز هم در بعضی مواقع سرمایه گذاران با مشکلی به نام سنگ اندازی برخی متولیان امر مواجه هستند که مصداق این موضوع را می توان در سرمایه گذاری شرکت حامیان کیش در شهرستان بروجرد مشاهده کرد.

سرمایه گذاری شرکت حامیان کیش نیازمند نگاه مثبت مسئولان

بنابر این گزارش شرکت خصوصی سرمایه گذاری حامیان کیش متشکل از مهندسان، مدیران و ناظران طراز اول کشور در اسفندماه سال 85 مشارکت خود را با شورای شهر و شهرداری وقت آن زمان آغاز کرد.

مطابق اظهاراتی که آن زمان در رسانه ها مطرح شد این شرکت پس از مطالعه و بررسی 15 استان کشور و به دعوت استاندار وقت به استان لرستان سفر کرد و طرح های خود را برای سرمایه گذاری در بروجرد پیشنهاد داد.

شرکت حامیان کیش پس از بازدید از تمام شهرستانهای استان لرستان، با توجه به ظرفیتهای موجود در شهرستان بروجرد این شهر را به عنوان شهر منتخب برای سرمایه گذاری و اجرای پروژه ها انتخاب کرد و در تاریخ یاد شده مشارکت خود را برای عملیاتی کردن پروژه های تفریحی - تجاری طی قراردادی با شهرداری وقت بروجرد آغاز کرد.

بر اساس قراردادهای منعقد شده میان این شرکت و شهرداری بروجرد قرار شد این سرمایه گذار پروژه های تجاری هشت بهشت، تالار شهر، رستوران چندمنظوره و.... را در بروجرد عملیاتی کند تا کلید عملیات اجرایی این پروژه ها در سال 85 زده شود.

گزارش مهر منجر به تشکیل جلسه شورای شهر شد

به هر حال هرچند که در ابتدای ورود سرمایه گذاران به شهرستان بروجرد همه مردم و مسئولان از این موضوع استقبال کردند و شهردار وقت نیز با آغوش باز پذیرای این شرکت بود ولی دیری نپایید که پروژه های یاد شده با تغییراتی که در مدیریت شهری بروجرد به وجود آمد به نوعی متوقف شد تا سرمایه گذاری که در نشریات بروجرد و رسانه ها از آن با عنوان فرصتی بی نظیر یاد می شد در همان نطفه خاموش شود.

به هر روی مشکلات پیش روی اجرای این پروژه ها که به دو حوزه شورای شهر و شرکت برق منطقه ای باختر مرتبط بود در خبرگزاری مهر مورد طرح قرار گرفت تا با واکنش مثبت شورای شهر بروجرد بخشی از مشکل که مربوط به این حوزه بود زمینه رفع شدن پیدا کند ولی همچنان پروژه میلیاردی پشت خط کابلهای برق شرکت برق منطقه ای باختر باقی مانده است.

با این اوصاف علی رغم اینکه شورای شهر بروجرد برای رفع مشکل این سرمایه گذاران پای کار آمده و بخشی از مشکل را رفع کرده است ولی پروژه تجاری هشت بهشت ماههاست که به دلیل عدم همکاری شرکت برق منطقه ای باختر تعطیل شده است.

تقدیر سرمایه گذار پروژه از خبرگزاری مهر

مدیر اجرایی پروژه های هشت بهشت و باغ فدک بروجرد در این رابطه ضمن تقدیر از کمکهای خبرگزاری مهر در پیگیری مشکلات سرمایه گذاران بخش خصوصی، گفت: خوشبختانه برای رفع مشکلات پیش روی پروژه های در دست اجرا در بروجرد خبرگزاری مهر به طور جدی پیگیر بوده است.

فاضل با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایه گذاران در راستای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی، بیان داشت: از سوی دیگر با نامگذاری سالجاری به نام سال جهاد اقتصادی اهمیت این موضوع دوچندان می شود.

وی تصریح کرد: به ثمر رسیدن سرمایه گذاری شرکت حامیان کیش در بروجرد و افتتاح پروژه های در دست اجرا در این شهر زمینه ساز رشد اقتصادی بروجرد در سال جهاد اقتصادی خواهد بود.

توقف پروژه میلیاردی پشت خط 350 متر کابل!

مدیر اجرایی پروژه های هشت بهشت و باغ فدک در ادامه سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه تجاری هشت بهشت، بیان داشت: این مجتمع دارای 480 واحد تجاری است که وجود چند دکل برق در منطقه موجب توقف کار شده است.

فاضل ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه تا زیر دکل برق آمده ولی به دلیل عدم همکاری شرکت برق منطقه ای باختر این پروژه تعطیل شده است.

وی با بیان اینکه فاز اول پروژه هشت بهشت با سرمایه گذاری 40 میلیارد تومان در دست اجرا است، ادامه داد: این در حالیست که این پروژه میلیاردی به دلیل 350 متر کابل تعطیل شده است.

مدیر اجرایی پروژه های هشت بهشت و باغ فدک با بیان اینکه بخش خصوصی اهرم فشاری برای پیگیری مطالبات خود ندارد، گفت: ما ابتدا پروژه را با وجود دکلهای برق طراحی کرده بودیم ولی پس از قول مسئولان شرکت برق منطقه ای باختر برای جابجایی این دکلها طراحی پروژه را تغییر دادیم در حالیکه همچنان وعده مسئولان محقق نشده است.

فاضل ادامه داد: در حال حاضر پروژه هشت بهشت تعطیل است در حالیکه اگر بر اساس همان طراحی اولیه کار پیش می رفت هم اکنون فاز اول پروژه تمام شده بود.

تضمین کنند زیر دکل برق هم کار می کنیم!

وی با اشاره به معطلی هفت ماهه پروژه به خاطر جابجایی کابلهای برق، یادآور شد: امروز به راحتی به خاطر عدم همکاری مسئولان یک پروژه 40 میلیاردی معطل 350 متر کابل برق مانده است.

مدیر اجرایی پروژه های هشت بهشت و باغ فدک یادآور شد: کار در این زمینه به جایی رسیده است که اگر کسی تضمین کند حاضریم برویم زیر دکل برق هم کار کنیم!

فاضل با ابراز تعجب از اینکه چرا کسی پیگیر این موضوع نیست، بیان داشت: سرمایه گذاری بخش خصوصی فرصتی برای شکوفایی هر شهری است و من تعجب می کنم که چرا مسئولان برای رفع این مشکلات اقدامی نمی کنند.

وعده هفت روزه شرکت برق باختر هفت ماه طول کشید!

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح پیگیریهای انجام شده برای رفع مشکل دکلهای برق، اظهار داشت: آبان ماه سال گذشته در جلسه ای که با حضور مسئولان شهر بروجرد و سرمایه گذاران پروژه با هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای باختر در اراک داشتیم قرار شد ظرف مدت زمان یک هفته مشکل را حل کنند.

سجاد معین فارسانی با اشاره به وعده مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر برای حل مشکل در کمتر از یک هفته، یادآور شد: با این اوصاف از آن روز ماههاست که می گذرد ولی هنوز مسئولان این شرکت به وعده های خود عمل نکرده اند.

وی با تاکید بر مکاتبات و پیگیریهای مستمر برای حل مشکل و همچنین دستور استاندار لرستان در این رابطه، یادآور شد: متاسفانه شرکت برق منطقه ای باختر مستقر در اراک در این زمینه همکاری نمی کند.

توضیحات شرکت برق باختر در مورد معطلی هفت ماهه

این در حالیست که پیگیری خبرنگار مهر برای جویا شدن علت موضوع از مسئولان شرکت برق منطقه ای باختر چندین هفته به طول انجامید و در نهایت مدیرعامل این شرکت به صورت مکتوب اظهارات زیر را برای خبرگزاری مهر ارسال کرده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر در این رابطه گفت: شرکت برق منطقه باختر به صورت اصولی جهت تقویت رینگ شبکه 63 کیلو ولت منطقه بروجرد شبکه جدیدی را از پست برق 230 کیلو ولت تا پست 63 کیلو ولت بروجرد یک در دست اقدام دارد.

کردی افزود: بعلت تلاقی این پروژه با خطوط احداثی برق باختر و حفظ مبلمان شهری بروجرد، علی رغم تحمیل هزینه های فراوان به برق باختر پذیرفته شد که خط مذکور بصورت کابلی زیر زمینی احداث شود.

وی تصریح کرد: تاکنون عملیات اجرایی دو سوم کابلها در محل مذکور انجام شده و مابقی هم در دست اجراست.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر در ادامه بیان داشت: در شرایط فعلی به علت پیک بار اوج مصرف برق کشور، عملیات جابجایی دکل به لحاظ اینکه تنها تامین کننده برق شهر بروجرد است، باعث بروز خاموشیهای گسترده خواهد شد.

توجیه برای مشکلی که قرار بود یک هفته ای حل شود

به هر حال به نظر می رسد توضیحات شرکت برق منطقه ای باختر پس از هفت ماه معطلی تا حدودی توجیه کم کاری صورت گرفته شده باشد چرا که جابجایی 350 متر کابل برق از دیدگاه کارشناسان این حوزه کار چندان سختی به نظر نمی آید که مسئولان امر هفت ماه این کار را به تاخیر انداخته اند و امروز قرارگیری در پیک مصرف برق را بهانه می کنند.

از سوی دیگر زمانی که متولیان این شرکت در آبانماه سال گذشته برای رفع مشکل در هفت روز قول مساعد داده اند چرا از این استدلالها خبری نبود و از نظر آنها رفع مشکل موجود و جابجایی دکل برق تنها نیازمند چند روز زمان بود؟

خبرگزاری مهر به دور از هر گونه قضاوت، نقد اظهارنظر مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر را به کارشناسان این حوزه واگذار می کند ولی امید می رود مسئولان این شرکت هرچه سریعتر در راستای رفع مشکل این پروژه میلیاردی که می تواند حوزه گردشگری بروجرد را متحول کند قدم های عملیاتی را بردارند.