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۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۸:۵۱

هندبال جوانان جهان - یونان/

هندبال ایران برابر سوئد شکست خورد/ مصاف با اسپانیا و امید به یک پیروزی

هندبال ایران برابر سوئد شکست خورد/ مصاف با اسپانیا و امید به یک پیروزی

تیم هندبال جوانان کشورمان در اولین مسابقه‌اش در رقابت‌های قهرمانی جهان برابر تیم سوئد شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان جهان از شنبه شب با برگزاری چند دیدار و مراسم افتتاحیه در "تسالونیکی" یونان آغاز شد. تیم هندبال کشورمان در نخستین دیدار خود در چارچوب این مسابقات یکشنبه شب به مصاف تیم سوئد رفت.

هندبالیست های جوان ایران در این دیدار با نتیجه 30 بر 47 شکست خوردند. شاگردان ناری در حالی دوشنبه شب در دومین مسابقه خود برابر تیم اسپانیا قرار می‌گیرند که پیش از این در دوره قبل این بازیها موفق به کسب یک پیروزی شده بود. نتایج دیگر دیدارهای این گروه به شرح زیر است:

مجارستان 19- اسپانیا 33
پرتغال 49- کانادا 17

دیگر بازیهای این گروه به این ترتیب است:
سوئد- کانادا
ایران- اسپانیا
پرتغال- مجارستان

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان از 25 تیرماه در"تسالونیکی" یونان برگزار می‌شود. تیم ایران در گروه چهارم با تیم‌های کانادا، سوئد، اسپانیا، مجارستان، پرتغال در دور مقدماتی مسابقه خواهد داد.

کد مطلب 1360956

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