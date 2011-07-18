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۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۸:۴۶

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز دوشنبه 27 تیرماه به این شرح است.

ایران :
دولت بازار فولاد و سیمان را مدیریت می‌کند
منتظر رکوردهای بورس در روزهای آینده باشید
ایران در ساخت دکل حفاری خودکفا شد

تفاهم:
صدور مجوز صادرات یک میلیارد لیتری بنزین
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران: سرمایه گذاری خارجی شتاب می‌شود
قیمت خانه سوار بر آسانسور بالا می‌رود
سرپرست وزارت نفت: بی گازی روستاها زیبنده ایران نیست

تهران امروز:
روح‌الله داداشی در یک درگیری کشته شد؛ قتل یک مرد آهنین
نگرانی‌ها درباره بازار مسکن
معاون شهردار تهران خبر داد: تاکسی رانندگان متخلف توقیف می‌شود

جام جم :
ادامه مناقشه بر سر بیمه‌های درمانی
قوی‌ترین مرد ایران از پا درآمد
هشدار وزیر بازرگانی به اخلالگران بازار سیمان

جوان:
آقای هاشمی! باور کنید آل سعود دیکتاتور و متجاوز است
وزیر اطلاعات خبر داد: ‌ایجاد شکاف در جریان ضد انقلاب خارج نشین
واگذاری 25 هزار مسکن مهر برای کنترل اجاره بها
انهدام بزرگترین مقر گروهک تروریستی پژاک توسط سپاه

حمایت:
رهبر معظم انقلاب: دشمن واقعی وحدت ملی پاکستان، آمریکا است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: سال 89 از 11 هزار زمین خواری جلوگیری شد
تحویل 45 هزار مسکن مهر به تهرانی‌ها، گامی برای کنترل اجاره بها
 
خراسان:
در دیدار رئیس جمهور پاکستان؛ رهبر انقلاب: آمریکا دشمن واقعی وحدت ملی پاکستان است
روح‌الله داداشی یکی از قوی ترین مردان ایران طی یک درگیری به قتل رسید
معاون پژوهشی وزیر علوم اعلام کرد: آغاز اجرای 50 پروژه تحقیقاتی با همکاری 15 دانشگاه و اعتبار 500 میلیارد تومان

دنیای اقتصاد:
عضو شورای عالی بورس خبر داد: بازنگری در صندوق‌های سرمایه گذاری
36 میلیارد تومان معامله سکه
چرخش بورس پس از 10 روز
 
شرق:
قتل قوی‌ترین مرد ایران با چاقو
هتل‌های ایران، 2 برابر گرانتر از ترکیه، امارات و مالزی
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه: تعیین گزارشگر حقوق بشر غیرقانونی است
 
فرهیختگان:
وزیر اطلاعات خبر داد: انتشار برنامه‌های جدید نفوذ در ضد انقلاب
رئیس مجلس خبرگان:‌ اصولگرایان انقلاب را تقسیم نکنند
رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور پاکستان: آمریکا دشمن واقعی وحدت ملی پاکستان است

کیهان:
ولی امر مسلمین در دیدار آصف زرداری: دشمن واقعی مردم پاکستان آمریکاست
سفیر آمریکا: به دستور اوباما با مخالفان بشار اسد در دمشق دیدار می‌کنم
هر نفر یک رای شعار مخالفان آل خلیفه در بحرین

ملت ما:
بازداشت عاملان حمله به طلبه جوان در تهرانپارس
وعده‌های وزیر مسکن برای کاهش نرخ اجاره بها
رکورد فروش بنزین آزاد شکسته شد

همشهری:
رکوردشکنی بنزین
تاکسی رانندگان متخلف توقیف می‌شود
درمان دیابت با پیوند سلول‌های مغز استخوان
 
کد مطلب 1360957

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