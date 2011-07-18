چایکاران؛ نگهبان ویلای پولدارها/ نویسندگان نامه نماینده چایکاران نیستند

علی محرر در گفتگو با مهر در مورد ابراز نارضایتی چایکاران از وضع موجود و تقاضای تغییر کاربری زمین هایشان گفت: کسانی که درخواست تغییر کاربری زمین های خود را داده‌اند کشاورز نیستند بلکه عده ای سوء استفاده گر هستند که خود را به عنوان نماینده چایکاران معرفی می کنند در حالیکه در لاهیجان بنگاه های املاک دارند.

وی افزود: اینها به دنبال این هستند که با تغییر کاربری زمین های کشاورزی، زمین ها را خریداری کنند و به جای آن ویلا بسازند به همین منظور نامه می نویسند و تقاضای تغییر کاربری می دهند.

سرپرست سازمان چای درباره اینکه نمایندگان چایکاران اعلام می کنند که بخشی از باغات چای به مخبروبه های جنگلی تبدیل شده است، افزود: در مجموع سطح زیر کشت چای 30 تا 32 هزار هکتار است و امکان تخریب باغی وجود دارد مانند باغات رامسر که همه تخریب شده و به ویلا تبدیل شدند.

وی تصریح کرد: باغدارانی که باغ خود را برای ویلاسازی فروخته اند الان نگهبان پولدارها شده اند و باغ خود را هم از دست داده اند بنابراین تخریب زمین های چای به سود کشاورزان نیست.

سرپرست سازمان چای با بیان اینکه در مجموع کشاورزی برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد، گفت: الان کشاورزان پنبه کار و برنج کار هم از وضع موجود ناراضی هستند اما نمی توان کشاورزی را درکشور تعطیل کرد.

وی با تایید اینکه چایکاران درآمد کافی ندارند، اظهار داشت: چایکاران از طریق کشاورزی زندگی خود را تامین می کنند و البته درآمد زیادی از طریق کشت برگ سبز چای ندارند بنابراین در کنار چایکاری با انجام کارهای دیگری مانند دامپروری و نوغان داری درآمد خود را افزایش می دهند.

محرر باانتقاد از افرادی که خود را نماینده چایکاران معرفی می کنند، گفت: چایکارن درخواست تخریب باغ خود را نمی دهند و بنده به عنوان رئیس سازمان چای این افراد را نماینده چایکاران نمی دانم.