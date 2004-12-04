بي توجهي وزارت خانه ها به فناوري داخلي ، فن بازار را بي نتيجه مي گذارد // فن بازار بايد به بازار بورس ايده هاي علمي و تحقيقاتي تبديل شود

مدير كل امور پژوهشي معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: متاسفانه در ايران پژوهشگربايد توليد كننده هم باشد.فن بازارقصد دارد با فرهنگ سازي خريد و فروش ايده هاي تحقيقاتي پروسه تبديل دانش به ايده، ايده به پژوهش و پژوهش به توليد نيمه صنعتي و صنعتي را شكل دهد.

وي همچنين گفت : در هفته پژوهش سال گذشته اولين فن بازار را برگزار كرديم و درهفته پژوهش امسال دومين فن بازار را ارائه مي دهيم، البته اينگونه نبوده است كه پس از پايان هفته پژوهش سال گذشته اين بازار خريد و فروش ايده هاي تحقيقاتي به فراموشي سپرده شود و پي گيري نشود. از سال گذشته تا امسال در پارك فناوري پرديس فن بازار را ادامه داديم و حدود 80 پروژه در طول سال به بانك اطلاعات پرديس وارد شد كه يك تعداد از اين پروژه ها مرتبط با موضوع هاي تعيين شده نبود.

هشتاد درصد پژوهش ها و تحقيقات كشورمان كاربردي هستند اما واقعا چرا اثربخشي آنها را نمي بينيم. پژوهشگر كارش پژوهش و تحقيق است و وقتي يك پژوهش را به اتمام مي رساند وظيفه خود را به نحو احسن انجام داده است. حال خود پژوهشگر كه نمي تواند پژوهشش را به توليد تبديل كند. اين كاملا روشن است كه شخص يا گروه ديگري بايد حاصل نتايج پژوهشگر را به توليد برساند مدير كل امور پژوهشي معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

وي تصريح كرد : در هفته پژوهش امسال نيز فن بازار را به نمايش مي گذاريم. مي خواهيم فرهنگ خريد و فروش طرح ها و ايده هاي تحقيقاتي را ترويج كنيم. در واقع هدف اصلي ما از فن بازار فرهنگ سازي اين موضوع است. مشكل اساسي در اين زمينه اين است كه بعضي ها فكر مي كنند پژوهش ها كاربردي نيستند و سود و فايده اي ندارند و فاقد اثر بخشي لازم هستند. تاييد مي كنم كه بسياري از تحقيقات و پژوهش ها بنيادي هستند و اين نادرست است اما به واقع 80 درصد پژوهش ها كاربردي هستند.

مدير كل امور پژوهشي معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خاطر نشان ساخت: همانطور كه گفتم 80 درصد پژوهش ها و تحقيقات كشورمان كاربردي هستند اما واقعا چرا اثربخشي آنها را نمي بينيم. پژوهشگر كارش پژوهش و تحقيق است و وقتي يك پژوهش را به اتمام مي رساند وظيفه خود را به نحو احسن انجام داده است. حال خود پژوهشگر كه نمي تواند پژوهشش را به توليد تبديل كند. اين كاملا روشن است كه شخص يا گروه ديگري بايد حاصل نتايج پژوهشگر را به توليد برساند. در كشورهاي صنعتي و پيشرفته اين پروسه به خوبي شكل مي گيرد. شركت هاي خصوصي در اين كشورها وجود دارند كه طرح هاي تحقيقاتي را خريداري مي كنند و آنها را به توليد مي رسانند. آنها در واقع توليد ثروت مي كنند. از اين ثروت بخشي به محقق و پژوهشگر مي رسد كه اين درآمدزايي از طريق تحقيق و پژوهش او را به سمت پژوهش هاي بيشتر و بهتر ترغيب مي كند.

دكتر بهزاد سلطاني در ادامه افزود: متاسفانه در ايران پژوهشگر بايد توليد كننده هم باشد چون در غير اين صورت از پژوهش چيزي عايد او نمي شود. فن بازار مي خواهد اين روند نادرست را از بين ببرد. رسالت فن بازار اين است كه پژوهش ها و فناوري ها را اشاعه دهد و تكثير كند. تكثير و اشاعه فناوري ها و پژوهش ها به توليد ثروت خواهد انجاميد.

اگر مديران وزارت خانه هاي ما كه 80 درصد اقتصاد كشور را مديريت مي كنند براي رفع نيازهاي فن آوري خود نيم نگاهي به داخل كشور نداشته باشند، ديگر بازاري براي فن آوري نخواهيم داشت و فن آوري هاي داخلي خريداري ندارند كه عرضه شوند. پس پولي در كار نخواهد بود. اقتصاد هم بهبود نمي يابد و فناوري اشاعه نمي شود مدير كل امور پژوهشي معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

وي در ادامه مشكل ديگر در بخش پژوهش و فروش نتايج تحقيقات در ايران را تقاضاي پژوهش در كشور دانست و يادآور شد: تقاضاي پژوهش عامل مهم ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر مديران وزارت خانه هاي ما كه 80 درصد اقتصاد كشور را مديريت مي كنند براي رفع نيازهاي فن آوري خود نيم نگاهي به داخل كشور نداشته باشند، ديگر بازاري براي فن آوري نخواهيم داشت و فن آوري هاي داخلي خريداري ندارند كه عرضه شوند. پس پولي در كار نخواهد بود. اقتصاد هم بهبود نمي يابد و فناوري اشاعه نمي شود. بنابراين يك طرف قضيه وزارت خانه هاي كشور هستند.

مدير كل امور پژوهشي معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پايان گفت: فن بازار پروسه تبديل دانش به ايده، ايده به پژوهش و پژوهش به توليد نيمه صنعتي و صنعتي را شكل خواهد داد. فن بازار مي تواند به صورت دائمي در كشور شكل گيرد و از اين محدوديت بيرون بيايد و به صورت بازار بورس تحقيقات تبديل شود.