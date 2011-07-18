به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون برای 21 کد رشته امتحانی شامل کد رشته های امتحانی 11 (الکترونیک)،12 (الکتروتکنیک)،13 (ماشین الکتریکی)، 15 (ساخت وتولید)، 16 (نقشه کشی عمومی)،17 (مکانیک خودرو)، 18(صنایع فلزی)، 19 (تاسیسات)، 20(صنایع چوب و کاغذ)، 21 (چاپ )،22 (ساختمان)، 23 (نقشه کشی معماری)، 24 (نقشه برداری)، 25 (صنایع شیمیایی)،26 (صنایع نساجی)،27 (متالورژی)، 28 (سرامیک)، 29 (معدن)، 30 (ناوبری)،31 (الکترونیک و مخابرات دریایی) و 32 (مکانیک موتورهای دریایی) در صبح روز جمعه مورخ 7/5/90 برگزار می شود.

این آزمون همچنین برای 20 کد رشته امتحانی دیگر شامل کد رشته های امتحانی 14 (کامپیوتر)، 33 (حسابداری بازرگانی)،34 (اموردامی)، 35 (کودکیاری)، 36 (مدیریت خانواده)،37 (طراحی دوخت)، 38 (تربیت بدنی)، 39 (گرافیک)،40 (هنرهای تجسمی)،41 (فرش دستباف)، 42 (قملزنی)، 43 (اموردامی)، 44 (گاوداری صنعتی)، 45 (مرغداری صنعتی)، 46 (آبزیان)،47 (پرورش زنبور عسل)، 48 (امور زراعی و باغی)، 49 (گل و گیاهان زینتی)، 50 (ماشینهای کشاورزی) و 51 (صنایع غذایی) در بعدازظهر جمعه 7 مردادماه برگزار می شود.

موارد رفع نقص از کارت آزمون

با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 13،12،7،5،4،2،1به ترتیب شامل( نام خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، شماره ملی، استان محل اخذ دیپلم ، کد و عنوان محل های انتخابی کارت شرکت در آزمون) مشاهده کردند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ 7/5/90 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.

همچنینی در صورتی که نسبت به بندهای 11،9،6،3 (جنس، دین، معلولیت و زبان امتحانی) تفاوتی مشاهده کردند ضروری است از روز چهارشنبه مورخ 5/5/90 الی روز پنجشنبه مورخ 6/5/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه (براساس جدول شماره 2) مراجعه

داوطلبان با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش می توانند کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.