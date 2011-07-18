به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون برای 21 کد رشته امتحانی شامل کد رشته های امتحانی 11 (الکترونیک)،12 (الکتروتکنیک)،13 (ماشین الکتریکی)، 15 (ساخت وتولید)، 16 (نقشه کشی عمومی)،17 (مکانیک خودرو)، 18(صنایع فلزی)، 19 (تاسیسات)، 20(صنایع چوب و کاغذ)، 21 (چاپ )،22 (ساختمان)، 23 (نقشه کشی معماری)، 24 (نقشه برداری)، 25 (صنایع شیمیایی)،26 (صنایع نساجی)،27 (متالورژی)، 28 (سرامیک)، 29 (معدن)، 30 (ناوبری)،31 (الکترونیک و مخابرات دریایی) و 32 (مکانیک موتورهای دریایی) در صبح روز جمعه مورخ 7/5/90 برگزار می شود.
این آزمون همچنین برای 20 کد رشته امتحانی دیگر شامل کد رشته های امتحانی 14 (کامپیوتر)، 33 (حسابداری بازرگانی)،34 (اموردامی)، 35 (کودکیاری)، 36 (مدیریت خانواده)،37 (طراحی دوخت)، 38 (تربیت بدنی)، 39 (گرافیک)،40 (هنرهای تجسمی)،41 (فرش دستباف)، 42 (قملزنی)، 43 (اموردامی)، 44 (گاوداری صنعتی)، 45 (مرغداری صنعتی)، 46 (آبزیان)،47 (پرورش زنبور عسل)، 48 (امور زراعی و باغی)، 49 (گل و گیاهان زینتی)، 50 (ماشینهای کشاورزی) و 51 (صنایع غذایی) در بعدازظهر جمعه 7 مردادماه برگزار می شود.
موارد رفع نقص از کارت آزمون
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