محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص ادامه فعالیت خود در کمیسیون ماده ده احزاب با وجود کناره گیری از مسئولیت در اداره کل سیایسی وزارت کشور برای شرکت در انتخابات تصریح کرد: دبیری کمیسیون ماده ده احزاب مستقل از اداره کل سیاسی وزارت کشور است، طبق قانون، دبیر کمیسیون ماده ده احزاب توسط اعضاء کمیسیون (نمایندگان سه قوه) انتخاب می شود و وزیر کشور حکم آن را صادر می کند.

دبیر کمیسیون ماده ده احزاب افزود: نمایندگان سه قوه در کمیسیون حضور دارند و دبیر این کمیسیون زیر نظر سه قوه فعالیت می کند، بنابراین دبیر کمیسیون برای حضور در عرصه رقابت ملزم به استعفا نیست.

مشکینی در ادامه با اشاره به اینکه نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ده احزاب معاون سیاسی وزارت کشور است، افزود: دبیر کمیسیون ماده ده حق رای ندارد و فقط درخصوص پرونده ها و فعالیت احزاب توضیح می دهد و مصوبات کمیسیون را پیگیری کرده و مکاتبات کمیسیون را انجام می دهد و به نوعی سخنگوی کمیسیون است.

مشکینی همچنین تصریح کرد: اداره کل سیاسی در حال حاضر معاون دارد و کارها را انجام می دهد و انتخاب مدیر کل جدید یا سرپرست از اختیارات وزیر است و در فرصت قانونی قطعا انتخاب خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که جانشین وی چه زمانی انتخاب می شود؟ گفت: براساس قانون انتخابات باید تا یک ماه پس از استعفای مقام مسئول، جانشین وی انتخاب شود به همین دلیل مدیر کل سیاسی وزارت کشور باید تا نهم مرداد ماه انتخاب شود.

گفتنی است، محمود عباس زاده مشکینی مدیر کل سابق سیاسی وزارت کشور که از ابتدای دولت نهم این مسئولیت را بر عهده داشت، برای شرکت در انتخابات مجلس نهم از حوزه انتخابیه تهران، در مهلت قانونی تا 9 تیر ماه استعفا داد و هم اکنون فقط به عنوان دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب با وزارت کشور همکاری می‌کند.