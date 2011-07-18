در گفتگو با مهر اعلام شد: تدوین سند صادرات نرم افزار کشور/ افزایش آمار صادرات نرم افزار

محمدرضا طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر از تهیه و تدوین سند جامع صادرات نرم افزار با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت صنایع و معادن خبر داد و اظهار داشت: سازوکارهای تهیه سند جامع صادرات نرم افزار در کشور در حال فراهم شدن است.

وی با بیان اینکه با تدوین سند جامع صادرات نرم افزار، صادرکنندگان نرم افزار در تمامی فرآیندهای تولید، توزیع تا صادرات محصول خود مورد حمایت قرار می گیرند اظهار امیدواری کرد که مشکلات فعلی این بخش به این طریق مرتفع خواهد شد.



طلایی با تاکید براینکه برای تدوین سند جامع صادرات نرم افزار، شورای خبرگی متشکل از اساتید و صاحبنظران و دست اندرکاران وزارتخانه های مرتبط ایجاد شده است، ادامه داد: مشکلات، راهکارها و موانع موجود بر سر تولید و صادرات نرم افزار، نحوه حمایت بانکها از فعالان این حوزه، معضلات موجود در گمرکات و مشکلات مالیاتی و حتی قیمتگذاری محصولات نرم افزار برای تدوین این سند جامع، در دست بررسی از سوی این شورا قرار دارد.



رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار اظهار امیدواری کرد که با ارائه سند جامع صادرات نرم افزار آمار صادرات به طور قطع افزایش یابد و این سند نقطه حمایتی برای حل مشکلات شرکتهای صادرکننده و تولیدکننده نرم افزار در کشور باشد.



وی گفت: پیش بینی شده است که این سند با همکاری سازمانها و وزارتخانه های مرتبط تا پایان امسال مراحل تدوین خود را طی کند.