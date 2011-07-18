به گزارش خبرنگار مهر، شبکه تهران یا همان شبکه استانی در اواسط دهه هفتاد راه‌اندازی شد. این شبکه ماموریت داشت تا به موضوع‌های استان تهران در قالب برنامه‌های نمایشی، ترکیبی، مستند و ... بپردازد. گرچه این شبکه در شروع فعالیت‌اش کارهای ارزنده‌ای انجام داد و توانست به موفقیت خوبی دست پیدا کند، اما هم اکنون از این موفقیت فاصله گرفته است.

زمانی سریال‌های این شبکه زبانزد دیگر شبکه‌های سیما بود و حتی باعث شد آنها نیز درگیر مسئله رقابت شوند و تکانی به برنامه‌های نمایشی‌شان بدهند. برنامه‌های این شبکه نه تنها باعث الگوی دیگر شبکه‌های سیما شد، بلکه آنها نیز به تقلید از برنامه‌های این شبکه سعی کردند تنوعی در برنامه‌های ترکیبی، مستند و ... نیز ایجاد کنند.

در آن سال‌های دور شبکه تهران مجموعه‌های جذابی همچون "داستان یک شهر"، "روزگار جوانی"، "بچه‌های خیابان"، "دوران سرکشی" و ... تهیه و پخش می‌کرد که موضوع‌های جذاب و بکر مجموعه‌های تلویزیونی نه تنها برای مخاطبان میلیونی این شبکه سرگرم کننده بود، بلکه آنها نکات آموزشی هم خواه ناخواه از این شبکه دریافت می‌کردند. موضوع این سریال‌های تلویزیونی معضلات اجتماعی استان تهران بود که به زیبایی از سوی کارگردانانی همچون اصغر فرهادی، همایون اسعدیان، کمال تبریزی و ... به تصویر کشیده شده بود.

با نگاه اجمالی به آثار نمایشی شبکه تهران در این سال‌های اخیر متوجه می‌شویم نه تنها این شبکه دیگر موفقیت سال‌های قبل‌اش را کسب نکرده، بلکه دیگر کمتر سریال‌های جذاب در این شبکه می‌بینیم آن هم با موضوع‌های کلان شهر استان تهران. موضوع سریال‌های این شبکه کلی است که بقیه شبکه‌های سراسری هم به این نوع موضوع‌ها می‌پردازند. در حالی که طبق دسته‌بندی این شبکه ماموریت دارد درباره موضوع کلان استان تهران سریال تهیه کند.

البته نمی‌توان از مجموعه‌های موفقی همچون "زمین انسان‌ها" به کارگردانی ابوالحسن داودی گذشت آن هم با یک پایا‌ن‌بندی متفاوت که کمتر در تلویزیون شاهد آن بودیم. صحنه‌ای که صدرالدین شجره دکتر شایگان در کنار علی نصیریان دکتر عماد جلیلی می‌نشیند و با او صحبت می‌کند که چرا آمپول را به او تزریق کرد تا او از دردی که می‌کشد راحت شود، بهترین فینالی بود که می‌شد برای این سریال به تصویر کشید، اما این سریال در یک شبکه سراسری دیگر هم می توانست پخش شود.

گرچه مسعود احمدی افزادی از زمانی که مدیریت شبکه تهران را بر عهده گرفت سعی کرده تحولی در آثار نمایشی این شبکه ایجاد کند. او در پایان نشست خبری سال 89 درجمع خبرنگاران از تحول در سریال سازی در این شبکه خبر داد و اینکه قرار است امسال شبکه تهران 24 مجموعه آن هم با حضور کارگردانان شاخص تولید و پخش کند.

باید به انتظار نشست که آیا این اتفاق در این شبکه می‌افتد یا نه؟ و این شبکه همچون گذشته می‌تواند در آثار نمایشی الگوی دیگر شبکه‌ها شود یا نه؟ گرچه این روزها مجموعه تلویزیونی "سه پنج دو" به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده از شبکه تهران پخش می‌شود، موضوع جالبی دارد؛ اما متاسفانه به لحاظ پرداخت و کارگردانی با ویژگی های یک مجموعه جذاب فاصله دارد.

نمایی از مجموعه "سه پنج دو"

این مجموعه در برخی قسمت‌ها ریتم کند داشته و فاقد تعلیق لازم برای تماشاگر است. درست مثل این می‌ماند که کارگردان دوربین را گذاشته و دیگر کار را به بازیگران سپرده بدون آنکه هدایت کند. قطعاً این شبکه با یک برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند دوباره به روزهای اوج‌اش نزدیک شود.

با نگاهی اجمالی به برنامه ترکیبی این شبکه می‌توان همان ضعف آثار نمایشی را دید. زمانی برنامه "به خانه برمی‌گردیم" در این شبکه الگوی دیگر برنامه‌های این چنینی در شبکه‌های مختلف بود، ولی در حال حاضر به رکود رسیده و دیگر حرف جذابی برای بینندگان ندارد. البته برنامه "تهران بیست" با تغییر عوامل دوباره زنده شد و می‌توان آینده خوبی برای این برنامه پیش‌بینی کرد. مسلماً مسئولان این شبکه می‌توانند با تغییر عوامل، فکر تازه به برنامه‌های روتین تزریق کنند تا مورد توجه بینندگان نیز قرار بگیرد.

از دیگر برنامه‌های خوب این شبکه می‌توان به برنامه "به سوی کامیابی" با اجرای زهره وکیلی اشاره کرد. این برنامه معارفی توانسته با ساختارشکنی تحول خوبی در ساخت این نوع برنامه‌ها ایجاد کند. در این برنامه کلیپ‌های جذابی از سخنان حضرت علی (ع) پخش می‌شود. فضای "به سوی کامیابی" با دیگر برنامه‌های معارفی آن هم با ساختار تکراری تفاوت بسیاری دارد و این طور نیست که فقط یک کارشناس درباره مسائل معارفی صحبت کند. مسلماً با ساختارشکنی می توان بینندگان را برای دیدن برنامه‌های این شبکه ترغیب کرد.

اما برخی برنامه‌های این شبکه همچون "تا نیایش"، "عطر عاشقی" و ... جذابیتی برای بیننده ندارند، چرا که از معیارهای یک برنامه جذاب فاصله دارند. "وقتمون کمه" با اجرای کاظم احمدزاده و محمود شهریاری جزو برنامه‌های خوب این شبکه است که در طول هفته به مدت پنج دقیقه پخش می‌شود و بعد روزهای جمعه جنگ این برنامه روی آنتن می‌رود.

از سوی دیگر سال گذشته با شروع پخش برنامه "بچه‌های دیروز" با اجرای گیتی خامنه و الهه رضایی، برنامه‌های کودک این شبکه رنگ و لعاب دیگری به خودش گرفت. این برنامه نه تنها حس نوستالوژی برای بزرگسالان که کودکان دیروز بودند، داشت؛ بلکه کوچکتر هم جذب این برنامه شدند تا همپای بزرگترها برای دیدن برنامه بنشینند.

برنامه‌های خوب این شبکه به صورت موردی نشان داده که می‌تواند بار دیگر به موفقیت سال‌های قبل اش برسد. امید است مسئولان این شبکه با برنامه‌ریزی بهتر بتوانند دوباره این شبکه را به روزهای اوج نزدیک کنند.