ناصر تقوایی به خبرنگار مهر گفت: چند ماه پیش صحبت‌هایی در ارتباط با ساخت فیلمی با عنوان "یک سوار چاه کوتاه" با گروهی شد که ارتباطی به فیلم "زنگی و رومی" ندارد و ادامه آن نیست. اما خبر تازه‌ای در این ارتباط نیست.

وی ادامه داد: داستان این فیلم به لحاظ زمان تاریخی با "زنگی و رومی" شباهت دارد ولی قصه آن کاملا متفاوت است. قرار بود حتی با گروه دیگری ساخت آن را آغاز کنیم. اما این اخبار هم خیلی جدی نیست.

این کارگردان باسابقه سینمای ایران درباره اخبار منتشر شده در مطبوعات و سایت‌ها در هفته گذشته مبنی بر ادامه ساخت فیلم "زنگی و رومی" گفت: هر چند وقت یکبار درباره ساخت فیلم من اخباری منتشر می‌شود که نمی‌دانم منبع آن کجاست. من مردم و مخاطبان سینمای ایران را دوست دارم و دلم می‌خواهد برای آنها فیلم بسازم، آنها پیگیر اخبار کارهای من هستند، اما فعلا برنامه کاری‌ام مشخص نیست.

وی افزود: هر چند گاهی گروهی برای تولید فیلمی با من صحبت می‌کنند من از همان ابتدا به آنها عنوان می‌کنم که این شرایط در حال حاضر برای من مهیا نمی‌شود، اما آنها باورشان نمی‌شود. اما در میانه کار متوجه می‌شوند که اینگونه است.

تقوایی در پایان عنوان کرد: در آن زمان که برای فیلم جدید صحبت‌هایی شد، بودجه‌ای هم مشخص کردند حالا پس از گذشت مدتی عنوان می‌کنند که این رقم را برای پرداخت ندارند. ساخت این فیلم جدید منتفی نشده، اما چیزی درباره آن به قطیت نرسیده است.

ناصر تقوایی کارگردانی فیلم‌های "کاغذ بی خط"، "ای ایران"، "ناخدا خورشید" و... را در کارنامه دارد.

