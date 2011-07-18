معرفی نقاط پرخطر سواحل دریای خزر تا سال 91/ مدل سازی جریانهای شکافنده

دکتر وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر، جریانهای شکافنده را جریانهایی دانست که از ساحل به سوی دریا حرکت می کند و افزود: حرکت این جریان از داخل منطقه خیزاب ساحلی (surf zone) آغاز می شود و تا خارج از خط شکست موج ادامه می یابد.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی اظهار داشت: در این جریانها آب حمل شده به سوی ساحل توسط امواج به سمت دریا بازگردانده می شود. این جریانها بسته به شیب ساحل و فعالیت موج، عامل اصلی زهکشی آب به سوی دریا و مرگ و میر انسانها می شود.



وی با اشاره به مرگ و میر تعداد زیادی از شهروندان در فصل تابستان خاطرنشان کرد: جریانهای شکافنده در تمام طول سال وجود دارد ولی در تابستان میزان تلفات زیاد است از این رو تیم تحقیقاتی تشکیل شد تا در این زمینه مطالعاتی برای کاهش خطرات جریانهای شکافنده و شناسایی نقاط پر خطر دریای خزر انجام شود.



چگینی با اشاره به جزئیات مطالعات این گروه اظهار داشت: این گروه در ابتدا با مطالعه بر روی بخشهایی از سواحل دریای خزر موفق به شناسایی کانونهای جریان شکافنده در دریای خزر شدند.



وی محاسبه سرعت جریانها را از دیگر اقدامات این تیم تحقیقاتی نام برد و یادآور شد: برای این منظور با استفاده از فناوری GPS دستگاه "جریان سنج" در این موسسه طراحی و تولید شد که با رهاسازی در دریا قادر به اندازه گیری سرعت جریانهای شکافنده با دقت بالا است.



چگینی ادامه داد: بر اساس داده هایی که از این دستگاه به دست آمد و همچنین اندازه گیری امواج جریانهای شکافنده، اقدام به مدل سازی جریانهای شکافنده در دریای خزر شد که در حال حاضر طرح اولیه این مدل آماده شده است. این مدل می تواند با شبیه سازی جریانها، شدت، سرعت و بردارهای جریانهای شکافنده را نشان می دهد.



رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با تاکید بر اینکه این مدل برای سراسر سواحل شمالی ایران قابل کاربرد است، اضافه کرد: دستگاه جریان سنج در بندر انزلی نصب و راه اندازی شده است. از داده هایی که از این مطالعات به دست می آید می توان برای نقاط دیگر ساحل نیز استفاده کرد.



چگینی پایان پروژه مطالعاتی جریانهای شکافنده دریای خزر را سال 91 ذکر کرد و اظهار داشت: جزئیات بیشتر در این زمینه تا پایان سال 91 که پایان مطالعات است اعلام می شود.