اختصاص 35 میلیارد ریال برای تکمیل جاده بناب - نقده

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء الله اعزازی عصر شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تشریح وضعیت طرحهای عمرانی این شهرستان اظهارداشت: با اختصاص این رقم از سوی وزارت راه و ترابری، پروژه جاده « بناب – نقده» تنها پروژه عمرانی در سطح کشور است که 100 درصد اعتبار آن تخصیص یافت.

وی افزود: 17 کیلومتر از این پروژه که در حوزه استحفاظی آذربایجان شرقی واقع شده، قرار بود امسال تمام شود که با کمی تأخیر روبرو شد. اما پروژه همچنان فعال است و اگر مشکل خاص آزاد سازی مسیر نداشته باشد تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

اعزازی در خصوص اهمیت این طرح عنوان کرد: با بهره برداری از این طرح ضمن تسهیل در رفت و آمد با شهرها و استانهای همجوار، وضعیت تجاری و اجتماعی بناب نیز رونق خوبی به خود خواهد گرفت.

نماینده مردم بناب در مجلس به وضعیت راههای روستایی نیز اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در استان، راههای روستایی بناب به راههای فرعی شهرستان تبدیل می شوند.

وی تصریح کرد: این رویداد به علت فاصله نزدیک روستاهای بناب با شهر و تراکـم جمعیت آنهـا اتفاق مـی افتد و مسیر آن از بناب به سمت روستاهای چلقائی، دیزج پروانه، خوشه مهر، ینگی کند خوشه مهر، تازه کند زوارق، کوته مهر، زوارق، قراء پنجگانه و قره چپق می باشد.

اعزازی گفت: هم اکنون عملیات اجرایی این طرح با اعتبارات سال89 از روستای چلقائی شروع شده و تا خوشه مهر ادامه دارد و از آنجا تا قره چپق نیز با اعتبارات امسال اجرا می شود.

وی در خصوص اهمیت این پروژه نیز گفت: با این طرح یک کمربندی به وجود می آید که امکان تردد مردم در حوزه استحفاظی شهرستان را راحت تر می کند و حتی اگر مسیر فعلی جاده عجب شیر- ملکان تغییر یابد، می توان بجای آن از این مسیر استفاده کرد.

این نماینده اصولگرای مجلس در خصوص درخواست مردم بناب برای تسریع در اجرای کمربندی شرقی نیز گفت: هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی دستور اکید داده که عملیات این طرح در سال آینده اجرایی شود.

اعزازی همچنین از آغاز احداث پل روگذر میدان معلم بناب هم سخن گفت و افزود: پیمانکار این طرح مشخص شده و حداکثر تا یکماه آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی عملیات آن آغاز می شود و به روان سازی ترافیک و موقعیت آن منطقه تأثیر زیادی خواهد داشت.

به گفتة وی؛ این پل با 600 مترطول و با دو باند در مدت 7 ماه با هزینه 80 میلیارد ریال احداث می شود.

نماینده مردم بناب در مجلس در ادامه گفتگوی خبری؛ از توسعه فضاهای ورزشی این شهرستان در شهر و روستاها خبر داد و اذعان داشت: ورزشگاه 10 هزار نفری مجموعه ورزشی بناب با اعتبار 110 میلیارد ریال در حال احداث است که تا دو سال آینده به پایان می رسد و از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده که اجرای این طرح محدودیت اعتباری ندارد.

وی اضافه کرد: هم اکنون در سه روستای روشت بزرگ، چلقائی و قره چپق احداث سالن ورزشی در حال اجراست و در روستاهای قرء پنجگانه و آخوند قشلاق نیز امسال شروع می شود.

اعزازی در ادامه از معضل دیرینه فاضلاب بناب انتقاد کرد و گفت: مردم بناب در این مورد عذاب می کشند و حقیقتاً ایثار می کنند که بوی تعفن فاضلاب را تحمل می کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه شهرستان بناب محل بلامانعی برای جمع آوری و دفع فاضلاب ندارد گفت: برای حل قطعی این معضل رایزنی ها و مکاتبات با مقامات استانی و کشوری جواب داده و برای این کار 120 میلیارد ریال اعتبار از محل تبصره 13 اختصاص یافته و سال آینده علاوه بر کل شهر بناب 10 روستای حومه را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین از توسعه و پیشرفت دانشگاهها و مراکزآموزش عالی بناب خبرهایی داد: مجتمع آموزش عالی بناب که دو سال قبل از دانشکده به مجتمع ارتقاء یافته بود، اخیراً با تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به دانشگاه مستقل ارتقاء یافت و اعتبارات آن با رشد بیش از سه برابر نسبت به سه سال گذشته به 50 میلیارد ریال در سالجاری رسید.

وی با بیان اینکه تعداد دانشکده های این دانشگاه نیز از یک دانشکده به 11 دانشکده افزایش می یابد؛ افزود: به زودی عملیات عمرانی ساختمانهای جدید این دانشگاه در زمینی به وسعت 13 هزار متر مربع با حضور وزیر علوم آغاز می شود.

اعزازی افزایش چشمگیر تعداد رشته های تحصیلی و افزایش امتیازات توسعه سازمانی را نیز از موفقیتهای ارزشمند دانشگاه آزاد اسلامی واد بناب اعلام کرد و تأکید کرد: با وجود اینکه این واحد دانشگاهی امسال توانست 100 درصد بودجه پژوهشی سالانه را جذب و هزینه نماید؛ اما انتظار می رود با اهمیت دادن به افزایش کیفیت پژوهش و آموزش و توجه به نوآوری و تولید علم جایگاه ممتاز واقعی خود را حفظ کند.

وی در پایان کیفیت آموزشی دانشگاه پیام نور بناب را هم مطلوب و راضی کننده ارزیابی کرد و گفت: ساختمان آموزشی شماره 2 این مرکز در آینده احداث خواهد شد.