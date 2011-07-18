مبارزه با اراذل و اوباش با جدیت بیشتری دنبال شود

حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی ماه‌های اخیر اخبار زیادی مبنی بر بی‌نظمی و اعمال خلاف شیادان و اراذل و اوباش در جامعه شنیده می‌شود، افزود: لازم است شرایطی فراهم شود تا با جدیت هر چه تمام‌تر به این موضوع رسیدگی شده و خلاء‌های قانونی در برخورد با این اراذل و اوباش پوشیده شود.

وی با تاکید بر اینکه اراذل و اوباش ازجمله عوامل برهم زننده نظم و امنیت در جامعه محسوب می‌شوند، اظهار داشت: متاسفانه عناصر رذل و آشوبگر که به صورت عمده دست به اعمال خلاف می‌زنند، جامعه ما را به سمت ناامنی کشانده‌اند و در این راستا لازم است که برخوردهای جدی با این عوامل انجام گیرد.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش دولت و دستگاه‌های اجرایی برای برخورد با اراذل و اوباش در سطح جامعه، تصریح کرد: برخورد با این افراد که آرامش و نظم و امنیت جامعه را مورد هدف قرار داده‌اند، ازجمله وظایف مهم دولت محسوب می‌شود و بر همین اساس لازم است برنامه‌های مربوط به مبارزه با بی‌نظمی و اراذل و اوباش با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه قوه قضائیه و وزارت دادگستری نیز نقش مهمی در جلوگیری از بروز این پدیده ناهمگون دارند، اضافه کرد: در صورتیکه وزارت دادگستری احساس می‌کند برای برخورد با اراذل و اوباش در سطح جامعه نیاز به قوانینی با تصویب مجلس شورای اسلامی وجود دارد باید لوایح خود را هرچه سریعتر به مجلس ارائه کند.

حجت‌الاسلام رهبر تاکید کرد: مجلس از لایحه وزارت دادگستری و دستگاه قضا استقبال می‌کند و لازم می‌داند تا جایی که در توان دارد به منظور مبارزه با اراذل و اوباش در سطح جامعه اقدامات لازم را به انجام رساند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به بروز جرم در جامعه، گفت: بر اساس آمارهای به دست آمده، بخش زیادی از بزه‌های ارتکابی در جامعه، به وسیله افراد شرور و سابقه‌دار انجام شده و لازم است در این ارتباط اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

این عضو مجلس شورای اسلامی به دلایل افزایش بزهکاری در جامعه اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین عوامل افزایش بزه‌کاری در سطح جامعه، بی‌توجهی به قانون و مسائل دینی و اخلاقی و همچنین پایبند نبودن به احکام شرع مقدس اسلام محسوب می‌شود.