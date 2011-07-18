سالن اصلی خارج از حال و هوای جشنواره/ تبلیغات در حد و اندازه جشنواره نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی روز یکشنبه 26 تیرماه در مجموعه تئاتر شهر، تالار وحدت، تماشاخانه سنگلج، تالار هنر، تئاتر مولوی، تالار محراب و کاخ موزه گلستان آغاز به کار کرد. مجموعه تئاتر شهر به عنوان حرفه‌ای ترین مجموعه تئاتری ایران همواره کانون برگزاری جشنواره‌های معتبر تئاتری ایران بوده است.



طی سال‌های گذشته جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی همواره یکی از جشنواره‌های جذاب و معتبر تئاتری ایران بوده که به دلیل حال و هوای سنتی و اجرای نمایش‌های ایرانی با استقبال قابل توجهی از طرف مخاطبان همراه بوده است. در چند دوره برگزاری این جشنواره مجموعه تئاتر شهر با اختصاص پنج سال نمایشی و همچنین کافه تریای مجموعه که در ایام جشنواره به عنوان قهوه‌خانه سنتی مورد استفاده قرار می‌گرفت نقش بسزایی در برگزاری هر چه بهتر جشنواره آیینی سنتی بر عهده داشت.



سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به عنوان ویترین این مجموعه با اجرای آثار داخلی و خارجی شرکت کننده در جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی حال و هوای خاصی داشت و حضور علاقه‌مندان در قهوه‌خانه سنتی و تماشای نقالی، پرده‌خوانی و ترنا بازی و دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده در این فضا بر جذابیت‌های جشنواره افزوده بود.



اما در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی برنامه ریزی به گونه‌ای دیگر است. سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر که می‌تواند نقش بسزایی در جذب مخاطب و پرشور کردن فضای جشنواره ایفا کند به دلیل اجرا نشدن نمایش‌های آیینی سنتی تهی از شور و حال جشنواره است و فضایی سرد و متفاوت را تجربه می‌کند.



نمایش "می‌خواهم با میوسوو ملاقات کنم" محمود عزیزی نمایشی است که این روزها بر خلاف سالن‌های دیگر مجموعه تئاتر شهر با اثری متفاوت از جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به اجرای عمومی خود ادامه می‌دهد. این در حالی است که عزیزی خود دبیری پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی را بر عهده دارد و انتظار می‌رفت با یک برنامه ریزی مناسب سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر را از میزبانی آثار جشنواره محروم نکند.



شاید این نکته عنوان شود که نمایشی مناسب برای اجرا در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر در جشنواره حضور ندارد که این امر کمی از منطق به دور است. دبیرخانه جشنواره با یک برنامه ریزی صحیح و مناسب باید به انتخاب آثار مختلف بخصوص برای سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر بپردازد زیرا این سالن تئاتری نقش بسزایی را در جذب مخاطب جشنواره بر عهده دارد.



نکته قابل توجه دیگر انتقال فضای قهوه‌خانه سنتی از مجموعه تئاتر شهر به تالار وحدت است. مجموعه تئاتر شهر با فضایی که در خود جای داده مکانی مناسب برای اجرای نمایش بخصوص نمایش‌های سنتی و آیینی است؛ ضمن اینکه تجربه برپایی قهوه‌خانه سنتی در کافه تریای تئاتر شهر طی چند دوره گذشته با موفقیت همراه بود و فضایی جذاب را برای مخاطبان و مراجعه کنندگان به این مجموعه تئاتری فراهم کرده بود.

در دوره‌های گذشته جشنواره سالن انتظار سالن اصلی نیز پذیرای نقالی و پرده‌خوانی بود که این امر خود بر جذابیت‌های جشنواره برای مخاطبان و علاقه‌مندان افزوده بود. اما در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی فضای داخلی مجموعه تئاتر شهر تهی از رنگ و بوی جشنواره‌ای است که باید درخور و شایسته نمایش‌های ایرانی، آیینی و سنتی برگزار شود.



همچنین شایسته است وقتی صحبت از حمایت و ترویج نمایش‌های ایرانی و آیینی می‌شود اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی که به صورت بین‌المللی برگزار می‌شود در حد و اندازه‌ای قابل توجه باشد. ساده‌ترین امکان تبلیغ جشنواره که بیلبورد سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر است از پانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی دریغ شده است.



این در حالی است که انتظار می‌رفت مدیران و مسئولان تئاتری و دبیر جشنواره تمهیدات بیشتری را برای تبلیغ جشنواره و معرفی نمایش‌های آیینی و سنتی به اقشار مختلف ساکن در شهر تهران مدنظر قرار دهند. این امکان می‌توانست با اجرای سیار نمایش‌های آیینی سنتی در سطح شهر تهران فراهم شود.



متأسفانه وجود چنین کمبودهایی نشانگر آن است که برگزاری جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی تنها شکلی آماری دارد و توجه خاصی به سطح کیفی و تأثیرگذار بودن جشنواره نمی‌شود.