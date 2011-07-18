طوق بندان دامغان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه "طوق" نشان و نمادی از پرچم و بیرق علمدار واقعه کربلا حضرت ابوالفضل العباس(ع) است، افزود: همه ساله با فرا رسیدن ماه محرم اهالی شهر دامغان طوق ها را طی مراسم با شکوهی جامه کرده و در میان دستجات عزاداری حمل می کنند.

مراسم طوق بندان در بسیاری از نقاط شهرستان دامغان انجام می شود

وی با اشاره به اینکه مراسم طوق بندان در بسیاری از نقاط شهرستان دامغان انجام می شود، گفت: همه ساله از روز پنجم تا نهم محرم در دو موعد صبح و عصر در یکی از مساجد و یا حسینیه های شهر دامغان مراسم طوق بندان برگزار می شود و طوق ها تا پایان مراسم عزاداری ماه محرم همچنان برافراشته می مانند.



وی تصریح کرد: در شهر دامغان رسم بوده که بدنه طوق ها را در مجمع های مسی جداگانه گذاشته و روی مجمع را با پارچه های مشکی می پوشاندند و پس از گرد آمدن جمعیت، اجزاء را به یکدیگر متصل می کردند که این رسم امروزه در منزل شخص صاحب طوق برگزار می شود.



یزدانی افزود: طوق های مربوط به هر تکیه علاوه بر روز جامه کردن طوق، در مراسم عزاداری مشترک عاشورا و یازدهم محرم نیز توسط عزاداران حمل می شود.



وی با اشاره به اینکه در روز برپایی مراسم طوق بندان منازل مالکان طوق و نیز تکایای بانی مراسم، پذیرای عزاداران حسینی بصرف ناهار و شام هستند، گفت: پخش کردن نذوراتی چون شیر، شربت، خرما، کیک و ... در بین حاضرین در مراسم متداول است.



یزدانی افزود: برای انجام این مراسم در موعدهای ده گانه همواره یکی از تکایای قدیمی شهر میزبان بوده و از سایر هیئت ها برای برپایی این مراسم مذهبی دعوت می شود که این امر از گذشته تا کنون سبب برپایی عزاداری مشترک بین هیئت های شهر در طول دهه محرم شده است.



حداقل قدمت این مراسم بیش از دو قرن است

وی با بیان اینکه حداقل قدمت این مراسم بیش از دو قرن است، افزود: رواج شیوه های سنتی دیگر مانند سنگ زنی و تعزیه خوانی در دامغان و روستاهای تابعه آن نشان از قدمت و اصالت عزاداری حسینی در این شهرستان دارد.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان هدف از ثبت ملی این اثر معنوی را حفظ این مراسم، مستندسازی و جلوگیری از تحریف این آیین سنتی عنوان کرد.