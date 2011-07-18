سالن وزنه برداری شهرستان ملکشاهی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار ایلام در این آیین گفت: باید با مدیریت صحیح منابع انسانی و کمک گرفتن از توان نخبگان و راه اندازی بخش نرم افزاری ورزش را برنامه ریزی شده تقویت کنیم .

مجتبی اعلایی با بیان اینکه ایلام مهد پهلوانان و سلحشورانی است که در هشت سال دفاع مقدس پهلوانی خود را به اثبات رساندند، گفت: سلحشوری مردم استان و پهلوانی در شهرستان ملکشاهی خودش یک سرمایه است بطوریکه جوانان استان در عرصه های ملی در اکثر رشته ورزشی افتخار آفرین هستند و مدال کسب می کنند .

وی ضمن اظهار رضایت از توجه مسئولان تربیت بدنی به امر زیرساختهای ورزشی تصریح کرد: در بخش ورزش بطور میانگین هر 15 روز یک پروژه ورزشی افتتاح می کنیم .

حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور نیز در این مراسم با اظهار خرسندی از توجه مسئولین استان به ورزش وزنه برداری، آینده این رشته را در استان با توجه به پتانسیل های موجود بسیار مثبت ارزیابی کرد .

قهرمان سابق وزنه برداری جهان نسبت به تکمیل و تجهیز سالن و ارائه تجهیزات وزنه برداری و دعوت از ورزشکاران مستعد ملکشاهی به اردوی تیم ملی قول مساعد دادند .