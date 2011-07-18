دانشگاه آزاد از سازه های ماکارونی حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی محسنی صبح دوشنبه در حاشیه برگزاری دومین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در پی برگزاری موفقیت آمیز دو دوره از مسابقات سازه های ماکارونی و با توجه به برخورداری از موقعیت و امکانات مناسب جهت میزبانی آمادگی لازم برای تشکیل دبیرخانه کشوری مسابقات سازه های ماکارونی و همچنین اعزام تیم به مسابقات بین المللی و تشکیل انجمنهای علمی و تخصصی در زمینه برگزاری مسابقات ماکارونی و همچنین تاسیس کانون هماهنگی دانش و صنعت ماکارونی را دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در ادامه سخنان خود تصریح کرد: فراهم کردن زیر ساختها برای عرضه شدن توانمندیهای بالقوه در دانشجویان یکی از اولویت های اصلی در دانشگاههاست که در همین راستا دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با برگزاری این قبیل مسابقات و نشستهای علمی سعی در بروز شناخت و بروز استعدادهای دانشجویی دارد.



وی تصریح کرد:‌ اگر بتوان خلاقیتهای موجود در دانشجویان را در قالب کارگروهی ارائه داد هم افزایی موثری رخ خواهد داد که می‌تواند باعث ارتقای سطح آموزش شود.