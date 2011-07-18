ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان رصد چین و روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد ابراهیم بت شکن" در مقاله ای که نسخه ای از آن به مهر ارسال گردیده می نویسد: موضوع امنیت در افغانستان یک مسله بسیار مهم برای افغان ها و کشور های همسایه و جهان است، اما راه های حلی که تا کنون استفاده شده از قبیل مصالحه با مخالفین، آتش بس های موقتی و طولانی، حذف کردن نام مخالفین از فهرست سیاه و تحریم های بین المللی، ایجاد پایگاه های دایمی یا موقتی در افغانستان وغیره موفق و موثر نبوده اند. زیرا امنیت افغانستان با حضور یا بدون حضور قوای خارجی ممکن نیست. در صورتی که قوای خارجی در کشور ما باشد ، مردم افغان خود را تحت تسلط و در اشغال تصور می کنند. کشور های خارجی بخصوص همسایگان ما در افغانستان مداخله می کنند . تا بتوانند مهره های سیاسی، نظامی آمریکا را از بین ببرند.

وی در ادامه می نویسد: قوای خارجی در کشور، تنها به امنیت افغان ها توجه و بسنده نمی کنند. بلکه اینها فراتر از ایجاد و تامین امنیت افغان ها عمل می کنند و در تلاش بر خواهند آمد تا کشورهای همسایه ما بخصوص روسیه و چین را رصد و کنترل می کنند. این ابر قدرت های شرقی حق طبیعی خود می دانند که از خود دفاع کنند لذا نا امنی ها ایجاد خواهد شد.

بت شکن در ادامه می نویسد: به نظر من باید افغان ها به دولت افغانستان و دول خارجی که در افغانستان حضور نظامی دارند ، این را تاکید کنند که افغانستان را به عضویت پیمان ناتو بپذیرند. اما این عضویت به معنی این نیست که قوای ناتو یا آمریکا در این کشور حضور موقتی یا دایمی داشته باشند، یا مشاوران نظامی و سیاسی شان در کشور ما باشد.

این فعال افغان می نویسد: افغان ها را می توان کرایه کرد، اما نمی توان خرید. مثلا اگر قوای خارجی یا آمریکا به این فکر باشند که با حمایت دست نشانده هایشان می توانند در افغانستان حضور دایمی داشته باشند، اشتباه می کنند. زمانی این اشتباه را انگلیس ها مرتکب شدند، زمانی روس ها و اکنون این مسیر اشتباه را قوای جهانی یا آمریکا طی می کنند.