برگزاری مسابقات فیزیکدانان جوان در ایران/ دانشگاه امیرکبیر میزان رقابتها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی سهرابی مدیر اجرایی این دوره از مسابقات، با بیان اینکه در بیست و دومین دوره رقابتهای فیزیکدانان جوان 22 کشور حضور خواهند داشت، افزود: در این دوره فیزیکدانان دانش آموزانی از کشورهای کروواسی، نیجریه، کنیا، لهستان، چین، اتریش، اسلواکی، روسیه، سوئد، سنگاپور، بلاروس، مکزیک، تایوان، جرجیا، بلغارستان، آلمان، کره جنوبی، بررزیل، سوئیس، جمهوری چک، تایلند و اکراین شرکت می کنند.

وی با اشاره به نحوه برگزاری این مسابقات، خاطر نشان کرد: در این مسابقات 17 سوال (پروژه فیزیکی) تعریف می شود و دانش آموزان باید در طی یک سال با بررسی سئوالات مقالات علمی را استخراج و برای مرحله نهایی این مسابقات ارسال کنند.



سهرابی تسلط کامل بر زبان انگلیسی را از شرایط شرکت در این مسابقات نام برد و یادآور شد: وجود داوران بین المللی در مسابقات بین المللی فیزیک ایجاب می کند که شرکت کنندگان مسلط بر زبان انگلیسی باشند.



مدیر اجرایی بیست و چهارمین مسابقات فیزیکدانان جوان، با تاکید بر اینکه 185 شرکت کننده خارجی در این مسابقات ثبت نام کردند، گفت: در زمان برگزاری مسابقه هر یک از تیمها سئوالات مطرح شده را برای داوران و دیگر تیمها ارائه می کنند که این جلسه به صورت پرسش و پاسخ مدیریت می شود.



وی با اشاره به شرکت تیمهایی از ایران، اضافه کرد: در این دوره تیم ایران با 5 عضو حضور دارند که از این تعداد 2 نفر از آنها سرپرست هستند و کلیه تیمها از 31 تیر تا 9 مردادماه به رقابت می پردازند.



مسابقات بین المللی فیزیکدانان جوان از سال 1979 توسط دانشگاه مسکو برگزار شد و در سال 1988 به درجه بین المللی ارتقا یافت. این مسابقات تاکنون در 20 کشور جهان برگزار شده است و ایران به عنوان میزبان بیست و چهارمین دوره آن انتخاب شده است.