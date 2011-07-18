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۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

شرکت 22 تیم از کشورهای مختلف؛

برگزاری مسابقات فیزیکدانان جوان در ایران/ دانشگاه امیرکبیر میزان رقابتها

برگزاری مسابقات فیزیکدانان جوان در ایران/ دانشگاه امیرکبیر میزان رقابتها

بیست و چهارمین دوره مسابقات بین المللی فیزیکدانان جوان از 31 تیر تا 9 مردادماه با حضور 22 تیم از کشورهای مختلف در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی سهرابی مدیر اجرایی این دوره از مسابقات، با بیان اینکه در بیست و دومین دوره رقابتهای فیزیکدانان جوان 22 کشور حضور خواهند داشت، افزود: در این دوره فیزیکدانان دانش آموزانی از کشورهای کروواسی، نیجریه، کنیا، لهستان، چین، اتریش، اسلواکی، روسیه، سوئد، سنگاپور، بلاروس، مکزیک، تایوان، جرجیا، بلغارستان، آلمان، کره جنوبی، بررزیل، سوئیس، جمهوری چک، تایلند و اکراین شرکت می کنند.

وی با اشاره به نحوه برگزاری این مسابقات، خاطر نشان کرد: در این مسابقات 17 سوال (پروژه فیزیکی) تعریف می شود و دانش آموزان باید در طی یک سال با بررسی سئوالات مقالات علمی را استخراج و برای مرحله نهایی این مسابقات ارسال کنند.
 
سهرابی تسلط کامل بر زبان انگلیسی را از شرایط شرکت در این مسابقات نام برد و یادآور شد: وجود داوران بین المللی در مسابقات بین المللی فیزیک ایجاب می کند که شرکت کنندگان مسلط بر زبان انگلیسی باشند.
 
مدیر اجرایی بیست و چهارمین مسابقات فیزیکدانان جوان، با تاکید بر اینکه 185 شرکت کننده خارجی در این مسابقات ثبت نام کردند، گفت: در زمان برگزاری مسابقه هر یک از تیمها سئوالات مطرح شده را برای داوران و دیگر تیمها ارائه می کنند که این جلسه به صورت پرسش و پاسخ مدیریت می شود.
 
وی با اشاره به شرکت تیمهایی از ایران، اضافه کرد: در این دوره تیم ایران با 5 عضو حضور دارند که از این تعداد 2 نفر از آنها سرپرست هستند و کلیه تیمها از 31 تیر تا 9 مردادماه به رقابت می پردازند.
 
مسابقات بین المللی فیزیکدانان جوان از سال 1979 توسط دانشگاه مسکو برگزار شد و در سال 1988 به درجه بین المللی ارتقا یافت. این مسابقات تاکنون در 20 کشور جهان برگزار شده است و ایران به عنوان میزبان بیست و چهارمین دوره آن انتخاب شده است. 
کد مطلب 1361051

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