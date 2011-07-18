طلبه آمر به معروف مراجعه حضوری به بیمارستان نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یاوری در خصوص طلبه جوانی که شب گذشته هنگام امر به معروف در بلوار پروین تهرانپارس، مورد حمله قرار گرفته و از ناحیه شاهرگ به شدت زخمی شد، گفت: این طلبه جوان ساعت 11 شب گذشته در اثر درگیری با اراذل و اوباش دچار مشکل پارگی عروق می شود و همراهان وی او را به بیمارستان خصوصی تهرانپارس منتقل می کنند و اقدامات درمانی اولیه در این بیمارستان بر روی وی انجام می شود.

وی با بیان اینکه شدت جراحت وارده به این مصدوم به قدری جدی بود که کادر درمانی تا ساعت 4 صبح موفق به کنترل خونریزی در مصدوم نشدند،گفت: بنا به اظهارات همراهان بیمار از ساعت 4 صبح شروع به پذیرش تلفنی از چهار یا پنج بیمارستان می کنند که ظاهرا همکاری لازم صورت نمی گیرد و در نهایت از بیمارستان خصوصی عرفان پذیرش می گیرند.

یاوری افزود: طلبه آمر به معروف در بیمارستان عرفان توسط دکتر پیروی مورد جراحی قرار گرفت و در حال حاضر در این بیمارستان نیز بستری است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه ستاد هدایت دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی به طور شبانه روزی، در مواقع اضطراری پاسخگوی اینگونه حوادث هستند، گفت: جای سئوال است که چرا مسئولان بیمارستان تهرانپارس بعد از آنکه نتوانسته اند از بیمارستانهای دولتی پذیرش بگیرند، با ستاد هدایت دانشگاه تماس نگرفته اند؟

یاوری تاکید کرد: به دستور معاون درمان و با پیگیریهایی که انجام خواهد شد، در صورت اثبات صحت ادعای همراهان بیمار مبنی بر عدم پذیرش تلفنی مصدوم توسط بیمارستانهای دولتی ،برخورد لازم و قانونی با متخلفان صورت خواهد گرفت.