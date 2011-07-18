900 زوج پشت نوبت فرزندخواندگی بهزیستی اصفهان/ پذیرش سالانه 120 کودک

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمد زاده شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت ولادت حضرت مهدی(عج) که با حضور جمعی از خیران در شیرخوارگاه نرجس خانه نوزادان و نونهالان برگزار شد با اعلام اینکه شیرخوارگاه نرجس تنها مرکز دولتی برای نگهداری کودکان زیر سن شش سال بی سرپرست، بد سرپرست و یا سرراهی است، افزود: این کودکان دو دسته میشوند کودکانی که موقتاً اینجا هستند و بعد از حکم قضایی تحویل خانوادههایی که فاقد بچه هستند میشوند و بچههایی که به دلیل بد سرپرستی بعد از مدتی بین سه تا شش سال بنا به نظر قاضی منتقل میشوند.
وی با اظهار تأسف از اینکه متأسفانه کودکان سالم در این مرکز کم هستند و اکثر بچهها معلول است، گفت: خانوادهها زیر بار گرفتن بچه معلول نمیروند و این بچهها تا آخر عمر میهمان بهزیستی خواهند بود.
مدیرکل سازمان بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه بچههای بد سرپرست نیز قابل واگذاری نیستند، بیان داشت: اگر خانوادهها به صورت موقت مثلاً یکی دو سال تحت طرح امین موقت این بچهها را در آغوش خود بپذیرند کمک موثری خواهند کرد.
محمد زاده ظرفیت شیرخوارگاه نرجس را بین 30تا 50 نفر متغیر دانست و تصریح کرد: سالانه 120 تا 150 کودک و نوزاد در این مرکز پذیرش میشوند.
مدیر کل سازمان بهزیستی استان اصفهان افزود: متأسفانه بچههای معلول فضای سنگینی را برای هزینه درمانی ایجاد میکنند و گاهی یک معلول بیماری خاصی دارد که میلیونها تومان هزینه در بر میگیرد.
وی ادامه داد: لب شکریها دو سال مهمان ما هستند تا درمانشان کامل شده و به صورت عادی شوند تا آنها را واگذار کنیم.
محمدزاده تاکید کرد: با اینکه این بچهها بیمه میشوند اما اگر کمک مردم نبود در هزینهها و جاری دچار مشکل میشدیم با توجه به اینکه مردم به این مرکز مراجعه کرده و بدون دیدن بچهها کمک میکنند چون اعتقاد داریم که این بچهها دارای هویت هستند.
مدیر کل سازمان بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه مربیانی که در این مرکز کار میکنند همگی دارای تحصیلات مشاوره و روانشناسی هستند بیان داشت: فعالیتهای آموزشی، تقویت رفتار و مهارتها، بررسی بینایی و شنوایی این بچهها همواره مورد ارزیابی قرار میگیرد.
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